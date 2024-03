„ . . . durch das Band des Friedens“

Voll Freude und auch Nachdenklichkeit kamen am ersten Freitag im März 90 Männer und Frauen zum sogenannten Weltgebetstag der Frauen zusammen und nahmen die Gelegenheit der Begegnungen und des gemeinsamen Gottesdienstes war.

Der seit 1927 eingeführte Weltgebetstag (der Frauen) wird in 120 Ländern gefeiert und ist die erste ökumenische weltweite Bewegung überhaupt - und von Frauen initiiert. Ja, es war dieses Jahr auch besonders berührend, weil Palästina das diesjährige Weltgebetstag-Land war. Das hat besondere Aktualität bekommen nach den grausamen Ereignissen seit letzten Oktober. Dennoch stand diese Auswahl seit 2017 schon fest, da jedes Jahr Christinnen in einem anderen Land ausgewählt werden, einen Gottesdienstvorschlag zu erarbeiten und ihre Lebenssituationen mit Worten aus der Heiligen Schrift in Verbindung zu bringen.

Es stellte sich dieses Jahr die Frage, ob überhaupt Gottesdienst gefeiert werden kann. Eine Friedenstaube kam mit einer Frau aus Palästina ins Gespräch, sie suchte - wie Noahs Taube - den Olivenzweig, damit sie wieder hoffen kann. Ein Olivenbaum stand mitten in der Kirche stellvertretend für viele Olivenbäume, die durch ihre normalerweise lange Lebensdauer auf der Erde ein starkes Hoffnungszeichen sind. Mögen sie über die Zeit hinweg auf die Kraft Gottes verweisen können - wie auch die Worte aus der Heiligen Schrift, die das Leitwort sind: „Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält“ (Eph 4). Tun wir alle das eigene dazu und gehen mit den langen Friedensweg.

Am Ende des Gottesdienstes wurden als Mitgebsel für den Alltag kleine Herzen mit der Aufschrift „Friede sei mit dir“ ausgeteilt. Sie sind aus Samenpapier, die eingepflanzt und umsorgt, wachsen können. Die Kollekte für Frauenprojekte von 550,70 Euro ist auch ein Zeichen der Hoffnung.

Eine jährlich neu zusammengewürfelte Vorbereitungsgruppe (Foto) aus den evangelisch, methodistisch und katholischen Kirchengemeinden um Gemeindereferentin Elisabeth Dieing haben der Liturgie ihr Gestaltungsgesicht und ihre Stimmen gegeben. Vier Musizierende der ev-meth. Kirche bereicherten und erfüllten den Gesang. Der Antwortruf auf die Fürbitten möge nachhallen: „Führe uns zum Leben, zu dem du uns berufen hast.“ In Wangen ist es schon eine wunderbare und nahrhafte Tradition bei Fingerfood aus dem jeweiligen Land beisammenzubleiben, miteinander zu essen und reden.