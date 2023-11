DTSA Abnahme bei Tanzsportabteilung Eglofs

Am 18. November lud die Tanzsportabteilung des SV Eglofs in der Turnhalle in Eglofs zur Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens ein. An der Veranstaltung nahmen auch Tänzerinnen und Tänzer aus dem Tanzsportclub Wangen, sowie Tänzerinnen von der Linedance Gruppe Twister Alley aus Kißlegg als auch der Waldseer Linedancer teil. Insgesamt legten 44 Tänzerinnen und Tänzer das Deutsche Tanzsportabzeichen (DTSA) ab.

Der Deutsche Tanzsportverband verleiht für tanzsportliche Leistungen das Deutsche Tanzsportabzeichen. Das Deutsche Tanzsportabzeichen (DTSA) gilt als Äquivalent zum bekannteren Sportabzeichen des DOSB. Das DTSA wird in verschiedenen Stufen verliehen, die nacheinander erworben werden können: in Bronze, Silber, Gold und Brillant. Für das Bronze-Abzeichen müssen lediglich drei Tänze nach eigener Wahl mit jeweils mindestens vier Figuren getanzt werden. Für weitere Abzeichen steigt die Anzahl der zu zeigenden Tänze und Figuren kontinuierlich an. Für das Brillant-Abzeichen müssen sechs Tänze mit jeweils mindestens zehn Figuren gezeigt werden. Bewertet werden hier Tanzcharakter, Takt, Haltung und Fußarbeit.

Alle Tänzerinnen und Tänzer wurden von den DTSA-Prüfern Angelika Kirner vom SV Eglofs und Patrick Dreizehnter vom TSC Wangen beurteilt. Alle 44 zur Prüfung zum Deutschen Tanzsportabzeichen (DTSA) angetretenen Tänzerinnen und Tänzer haben bestanden.

Linedance Bronze:

TSA Eglofs: Cornelie Schmid

Twister Alley: Claudia Reger, Hedwig Jäckle, Alexandra Tretter, Margarete Edelmann

Waldseer Linedancer: Barbara Henneberger, Ulrike Fähndrich, Beate Stingel, Isabel Jasper, Heidi Graf, Ariane Reichlin, Monika Knoll, Ingrid Illerhaus, Franziska Woll

Linedance Silber: TSA Eglofs: Gabi Sommer, Brigitte Jörg

Linedance Gold: TSA Eglofs: Inge Frick, Karin Horlacher

Linedance Brillant: TSA Eglofs: Claudia Schütz, Rita Offinger, Doris Albrecht, Heike Aumann

Paartanz Bronze: TSA Eglofs: Doris Albrecht, Margret Pfau, Petra Fürholzer, Manfred Werder

Paartanz Silber:

TSA Eglofs: Hermann Übelhör, Ursula Übelhör, Armin Pfau, Josef Kimmerle, Herbert Emmerich, Angelika Emmerich, Martin Huchel, Karin Huchel

TSC Wangen: Simon Werdich, Annabel Sprunk, Marcell Stohr, Silke Robatscher, Moritz Binger, Emily Eichhorn, Alex Tordera Schmid, Michelle Steidele, Christopher Blassmann, Katrin Abt

Paartanz Gold: TSA Eglofs: Myriam Bohn