Drei Tage Sportfest in Eisenharz

Am letzten Wochenende vor den Ferien war der Turnverein Eisenharz wieder im Sportfieber. Am Freitag starteten Radler mit ihren Bikes und einem Läufer als Partner zur vierten Vogelherd Challenge auf dem Sportplatz. Es galt, möglichst viele Runden als Biker um und auf den Vogelherd zu absolvieren und als Läufer ebenfalls den Vogelherd zu umrunden. 28 Mannschaften hatten sich zum Start gemeldet. Das Rennen stand unter dem Zeichen „Eine Stunde Laufen und Biken für den guten Zweck und das im Wechsel. Eine spannende Veranstaltung, auch für die Zuschauer. Die Spende von 400 Euro wurde an die Familiy Stiftung der Firma Dethleffs in Isny überreicht.

Als schnellstes Team kam Tizian Rummel und Thomas Zeh vom TSV Ratzenried ins Ziel. Am Abend spielte die Band Hanglage beim OpenAir auf dem Sportplatz.

Der Samstagvormittag stand ganz im Zeichen der Kinder. In einem Kinderfahrradparcours konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit mit dem Fahrrad beweisen und auch lernen. Auf einem Bewegungsparcours durften die Kinder ab drei Jahren allerhand Geräte ausprobieren. Aufgebaut wurden ein Trampolin, die sehr beliebte Airtrackbahn und verschiedene Turngeräte.

Gleichzeitig spielten beim 18. Vogelherd Open Beachvolleyball elf Zweier–Mixed Mannschaften um den Sieg. Sieger wurde das Team Angriffsbagger Anna–Lena Mader und Matthias Raschke vor den letztjährigen Gewinnern Team Zimis.

Am Sonntag traten Sportler beim Leichtathletik–Sportfest an. Beim Wettkampf nahmen insgesamt 142 Teilnehmer im Alter von 3 bis 79 Jahre teil. Davon waren es 97 Kinder und 45 Erwachsene. Ältester Sportler war Dietmar Steiner, ein treuer Gast aus Bregenz.

Als Pokalsieger konnte bei den Männern wieder Hannes Müller aufs Podest steigen. Bei den Frauen errang Mareike Schlegel erstmals den Pokal, beide vom TVE.

Den Abschluss am Sonntag machten schon viele Jahre die Faustballer. Mit insgesamt elf Mannschaften ein super Turnier. Unter den fünf Frauenmannschaften errang die Mannschaft „ZackZack“ den ersten Platz. Sechs Mannschaften bei den Männern kämpften um den Sieg. Diesen errang das Team der Musikkapelle Eisenharz

Den Wettkampf am Sonntag umrahmte eine Gruppe der Eisenharzer Musikkapelle mit einem Frühschoppenkonzert. Mit Stolz schaut der Turnverein Eisenharz auf ein gelungenes Familienfest zurück. Die gesamten Ergebnisse können unter der Homepage www.tv–eisenharz.com nachgelesen werden.