Nach einem Jahr Pause gibt es am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 16 Uhr erneut einen Dorf-Flohmarkt in Urlau. Im Kerndorf rund um die Dorfhalle und bis zur Eschachbrücke, sowie in der Neubausiedlung am Fuchsgraben stellen die Urlauer Bürger und ihre Freunde und Bekannte ihre Flohmarkt-Artikel zum Verkauf.

Bunte Luftballons weisen darauf hin, wo verkauft wird und Straßenpläne mit den Teilnehmern finden sie an den Ortseingängen zur Orientierung. An der Dorfhalle wird bewirtet mit Herzhaftem, Getränken und Kaffee und Kuchen. Im Dorfhallengarten gleich anschließend finden auch die Verkäufer aus den Außenbezirken ihr Plätzchen.

Gerne dürfen dort auch Kinder auf Decken ihre Schätze anbieten. So kommt doch vieles wieder unter die Leute für kleines Geld und was man selbst nicht mehr brauchen kann, macht doch anderen vielleicht die größte Freude.