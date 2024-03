Josef Mahler hat in Diepoldshofen eine Ära geprägt

Nach fünf Amtsperioden ist Schluss: Josef Mahler steht ab Sommer nicht mehr als Ortsvorsteher von Diepoldshofen zur Verfügung. Der 67-Jährige ist - wie Alois Peter, der in Herlazhofen ebenfalls aufhört - seit 25 Jahren in dieser Funktion tätig und hat in der Leutkircher Ortschaft eine Ära geprägt. Auch Mahler will nun die Verantwortung an „jüngere Leute“ mit möglicherweise anderen Denkweisen und Ansichten übergeben.

Schon vor der Kommunalwahl 2019 hat Josef Mahler entschieden, dass die fünfte seine letzte Amtsperiode als Ortsvorsteher und Mitglied im Ortschaftsrat von Diepoldshofen sein wird. „25 Jahre reichen“, erklärt er. Es sei an der Zeit, dass frischer Wind einkehrt.

Suche nach einem Nachfolger

Wie es in der Ortschaft nach der im Juni anstehenden Wahl weitergeht, ist offen. Jedenfalls sind Mahler bislang keine Interessenten für den Posten bekannt. „Ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe an, nach einem Nachfolger zu suchen. Ich will nicht in die Zukunft greifen“, sagt der 67-Jährige. Dennoch ist er zuversichtlich, dass sich ein geeigneter Kandidat finden wird. Diesen werde Mahler bei Bedarf in jedem Fall einarbeiten und unterstützen.

„Das war mein Leben. Die Aufgabe hat mich erfüllt.“ Josef Mahler

Zunächst steht allerdings der Abschied an. „Das war mein Leben. Die Aufgabe hat mich erfüllt“, sagt der Diepoldshofener über seine Tätigkeit als Ortsvorsteher. Sich mit Leidenschaft für die Allgemeinheit einsetzen und an vorderster Front etwas bewegen - das ist dem Vater eines Sohnes immer wichtig gewesen.

Deshalb hat sich Mahler bereits früh unter anderem als Vorsitzender beim Sportverein Herlazhofen eingebracht. Herlazhofen deshalb, weil er dort aufwuchs und erst 1988 „der Liebe wegen“ nach Diepoldshofen umzog. Auch dort war Mahler nach seiner Hochzeit dann jahrelang im Vorstand des Sportvereins tätig. Ein guter Freund habe ihn schließlich auf die Idee gebracht und ihm „gut zugeredet“, doch das Amt als Ortsvorsteher zu übernehmen.

Arbeit teils nachts erledigt

Wie groß der zeitliche Aufwand in den vielen Jahren war, lasse sich pauschal nicht definieren, erklärt Mahler. Die Büroarbeit habe er in stressigen Phasen teilweise nachts erledigt. Die Firma Lissmac aus Bad Wurzach, bei der Mahler bis zu seinem Ruhestand insgesamt 28 Jahre lang tätig war, sei ihm an vielen Stellen entgegengekommen.

Klar sei, dass man sich als Ortsvorsteher nicht nur Freunde macht. So gilt es unter anderem, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Aber: „Es gibt keinen Bürger, mit dem ich nicht mehr reden kann“, ist sich Mahler sicher. So hätten Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte spätestens nach ein paar Jahren immer wieder geklärt werden können.

In Diepoldshofen hat sich in den vergangenen 25 Jahren einiges bewegt. Eines der größten Projekte war nach Einschätzung von Mahler in jedem Fall die Schließung der Schule und damit verbunden das Konzept zur Nachnutzung des Gebäudes. „Zuerst habe ich um den Erhalt der Schule gekämpft. Dann kam irgendwann die Einsicht, dass es einfach zu wenige Kinder gab“, schildert Mahler rückblickend.

Ein erfolgreiches Großprojekt

Nach der Schließung 2011 begannen die großen Überlegungen und Diskussionen darüber, was mit dem Gebäude geschehen soll. Den Startschuss markierte 2013 der Einzug des Sprachheilkindergartens der „Zieglerschen“. Es folgten - trotz des einen oder anderen Widerstands von Bürgern - Schritt für Schritt der Kindergarten St. Johann Baptist, die Ortsverwaltung, die Musikkapelle und der Kirchenchor.

Zuletzt wurde darüber hinaus ein Gemeinschaftsraum als Begegnungsstätte für Vereine geschaffen. „Das Projekt ist eigentlich erst jetzt, mit einer neuen Schließanlage im Februar, endgültig abgeschlossen“, kommentiert Mahler. Das Ergebnis überzeugt ihn. Die ehemalige Schule sei nun „ideal“ für die Diepoldshofener nutzbar.

Im Gedächtnis bleiben wird Mahler auch ein großes Verkehrsprojekt - der Bau eines Radwegs zwischen Diepoldshofen und Brugg. Für die Umsetzung 2014 seien zunächst teilweise intensive Verhandlungen mit 24 Grundstücksbesitzern nötig gewesen. Besondere Themen waren in den vergangenen Jahrzehnten darüber hinaus das Baugebiet „Wittum II“, bei dem es Proteste von Bürgern gab, die Diskussionen um den Bau eines Mobilfunkmastes oder die Verlegung der Bushaltestelle.

Blick in die Zukunft

Beim Blick in die Zukunft geht Mahler davon aus, dass vor allem das Thema Windkraft für Herausforderungen sorgen wird. So kommen Bereiche im Diepoldshofener Wald grundsätzlich für Windräder in Betracht. An anderen Stellen hatten entsprechende Überlegungen in der Vergangenheit häufig Konfliktpotenzial mit sich gebracht.