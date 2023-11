Am Donnerstag, 7. Dezember, präsentiert das Projekt Hoffnung Kindheit der Realschule Kißlegg in Kooperation mit dem Verein Hoffnung Kindheit, El Shaddai und dem Filmemacher Paddy Schmitt, ein Kinoabend der besonderen Art.

Der in Eigenregie produzierte Dokumentarfilm „Die Stangenbohnen Partei“ von Paddy Schmitt gewann bereits mehrere Filmfestival Preise und wurde auch international nominiert und aufgeführt. Nun kommt er noch mal nach Kißlegg und lädt zu einem offenen und netten Miteinander und Kinoabend ein.

Der Dokumentarfilm „Die Stangenbohnenpartei“ gibt Einblicke in das Leben von Serena und Jared, ein Liebespaar mit Wurzeln in Amerika und Australien, das sich in Taiwan kennengelernt und 2015 in Deutschland niedergelassen hat. Als „The String Bean Party“ bilden die beiden auch ein musikalisches Duo. Auf ihrem Hof nahe der Kleinstadt Kißlegg im Allgäu leben Jared und Serena einen radikalen Lebensentwurf fernab von Mainstream und allgemeiner Hektik.

Hier arbeiten sie an guten Songs und ertragreichen Ernten. Dabei gehört zu ihrem Selbstverständnis das Ideal einer bedingungslosen Grundnahrung für alle. Ohne viel Aufhebens lässt das Paar die Kamera über 15 Monate an seinem Leben teilnehmen. Man fühlt sich gemütlich aufgehoben wie bei alten Bekannten, wenn die beiden über ihre Arbeit im Garten plaudern, den Zuschauer zu Erledigungen mitnehmen und an ihren Konzerten teilnehmen lassen.

Der Film ist eine Hommage an den guten Boden, aus dem alles Leben kommt. Er macht Mut und weckt Sehnsucht nach einem einfachen, nachhaltigen Leben und zeigt, dass Geld weder glücklich macht noch das Wichtigste im Leben ist.

Paddy Schmitt arbeitet seit 2006 als Fotograf und Filmproduzent vor allem für mittelständische Firmen und Tourismusverbände. Nach der Vorführung gibt es noch eine offene Gesprächsrunde mit dem Filmemacher. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es optional und auf Bestellung von der Friesenhofener „Spatzen-Hütte“ regionale Kässpätzle (acht Euro; Reservierung per Mail an [email protected]).

Der große Teil des Erlöses wird für Hoffnung Kindheit gespendet, für indische Straßen- und Waisenkinder. Vorverkaufskarten (acht Euro, Abendkasse zehn Euro) gibt es im Kißlegger Einzelhandelsladen Stoffröschen und dem Sekretariat der Realschule. Kässpätzle-Essen ab 19 Uhr, Einlass Film ab 19.30 Uhr. Filmbeginn ist um 20 Uhr. Für Getränke und eine nette und lockere Stimmung ist gesorgt.