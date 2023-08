Die SGC blickt auf ein starkes Turnier–Wochenende zurück

Seit vielen Jahren stehen bei der Sportgemeinde Christazhofen (SGC) der Fußballtriathlon und das Zapfsäulenturnier der Volleyballer auf dem sommerlichen Veranstaltungskalender. So auch in diesem Jahr am 29. und 30. Juli.

Zwölf Fußball–Mannschaften kämpften am Samstag und Sonntag in den drei Disziplinen Kleinfeld–Spiel, Elfmeterschießen und Menschenkicker um den Sieg. Den ersten Platz erreichte die Mannschaft „Nja Schalke“ (Argenbühl), den zweiten Platz die Montagskicker (Christazhofen) und den dritten Platz die „Don Promillos“ (Kempten). Torschützenkönig wurde Stefan Selthmann.

Des Weiteren sind am Samstag im Rahmen des Zapfsäulenturniers 14 Volleyball–Mannschaften gegeneinander angetreten. Der erste Platz ging an das Team „Sind dann mal Bier holen“ (Ebenhofen), die somit ihren Titel aus dem letzten Jahr verteidigen konnten. Zweite wurden die „Beach Bulls“ (Christazhofen) und den dritten Platz konnte die Mannschaft „Der Ball hat keine Bremse“ (Christazhofen) einnehmen.

Anlässlich des 40–jährigen Jubiläums der SGC wurde das Turnier in diesem Jahr mit einem bunten Programm für Jung und nicht mehr ganz so jung angereichert. Ein Highlight war die Party am Samstagabend mit der Coverband Wild Chucks. Diese sorgten von Beginn an für eine grandiose Stimmung, so dass es für die Feierlaune der Gäste kein Halten mehr gab. Am Sonntag trat bei einem Elfmeter–Einlagenspiel eine Mannschaft aus SGC–Gründungsmitgliedern gegen eine Mannschaft mit Bürgermeister Sauter/ Gemeinderat sowie Kirchengemeinderat an, wobei letztere das Spiel ganz knapp für sich entscheiden konnte. Auch fand die Siegerehrung des SGC–internen Stadtradeln–Wettbewerbs statt. Gewonnen haben Josef Meroth, Trude Sigg und das Team „Junggebliebene“.

Es ist inzwischen Tradition bei der SGC, dass Jubiläen mit einem Familientag gefeiert werden. So auch dieses Jahr. Am Sonntagnachmittag gab es ein buntes Spielangebot für den sportlichen Nachwuchs. Mit einer Hüpfburg, einer Rollrutsche, einem Spieleparcour und Kinderschminken war für alle Kinder was dabei. Nachdem auch Petrus der SGC wohl gesonnen war und es entgegen den Vorhersagen meist trocken blieb, kann das Orga–Team auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurückblicken. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern und Sponsoren, allen fleißigen Helfern, den beteiligten Mannschaften, den Nachbarn und nicht zuletzt bei den vielen Gästen.