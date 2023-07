Die Schule während der Reha als Lernraum erlebbar machen

Michaela Nothelfer ist seit fast 40 Jahren Lehrerin. Sechzehn Jahre leitete sie den Grundschulbereich an der Heinrich–Brügger–Krankenhausschule. Mit ihrer konzeptionellen wie pädagogischen Arbeit prägte sie mehr als dreieinhalb Jahrzehnte das Sonderpädagogische Bildungs– und Beratungszentrum (SBBZ) an den Fachkliniken Wangen. Nun wurde sie zum Schuljahresende von ihren Kolleginnen und Kollegen sowie von vielen Schulkindern in den nächsten Lebensabschnitt verabschiedet.

Achtunddreißigeinhalb Jahre unterrichtete die studierte Grund– und Hauptschullehrerin kleinere und größere Patienten der Fachkliniken Wangen in allen Bereichen, beispielsweise am Krankenbett, auf der Kinderstation, im Infektionsbereich mit Tuberkuloseerkrankten, in den Therapeutischen Wohngruppen oder im Englisch–Fachunterricht im Schulgebäude. Denn schulische Bildung und Unterricht sind ein zentraler Teil der Kinder– und Jugendrehabilitation bei den Waldburg–Zeil Kliniken. Das SBBZ bietet mit einer Grund– und weiterführenden Schule sowie einem Kindergarten ein wirksames Unterstützungssystem in der Kinder– und Jugendreha.

„An Michaela Nothelfers Berufsweg sieht man, wie sich der Grundschulbereich der Heinrich–Brügger–Schule mit und dank ihr zur tragenden Abteilung des Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentrums entwickelt hat“, lobte Schulleiter Stephan Prändl in seiner Abschiedsrede. Die Primarstufe sei ein Leuchtturmprojekt, das bei Pädagogen in anderen Bundesländern sehr große Beachtung fände.

Auch für Kinder und ihre Eltern ist die nach Montessoriprinzipien arbeitende Grundschule des SBBZ oft ein Grund, sich für einen Aufenthalt in den Fachkliniken Wangen zu entscheiden. Ziel der Pädagoginnen unter Leitung von Michaela Nothelfer war und ist es, Interessen kleinen Patienten aufzugreifen und sie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Lernweg zu verfolgen. Das sei gerade in der Pädagogik bei Krankheit, so Prändl, besonders hilfreich.

Als Lehrerin war Michaela Nothelfer stets Vorbild, was ihr Engagement für die Kinder betraf, sei es beispielsweise in der individuellen Aufnahmesituation für Familien mit autistischen Kindern oder bei den Planungen und Absprachen mit den Wangener Therapeuten. Herausfordernd war der Umgang mit der vielfältigen Bildungslandschaft in Deutschland — kommen doch Kinder aus allen Bundesländern mit unterschiedlichsten Bildungsplänen und Schularten.