„Die Partnerschaft ist total lebendig“

„Die Parnerschaft mit den vielen Aktivposten ist total lebendig“: So das uneingeschränkte Lob von Hans-Jörg Henle im Hotel Rad bei der Hauptversammlung des Partnerschaftsvereins (PV) . Sein „starkes Herz mit vielen Arterien“, gemeint sind damit die engagierten Vereine und Mitglieder, „sorgt für die feste Verwurzelung der Beziehungen, die mit Corona keinen Schaden genommen haben“, so die erfreuliche Feststellung des Stadtoberhauptes. Diese Entwicklung gelte es, auch angesichts der vielen Krisen, in die nächsten Generationen weiter zu tragen, was mit dem jungen Stellvertreter Daniel Höge bereits bestens gelang: Er leitete souverän und zügig für die erkrankte Susanne Joser die Versammlung.

Auch bei den Rechenschaftsberichten gab es nur Positives: Beim Jahresrückblick mit ausgesuchten Bildern und den Zahlen der Vereinskasse, die diesmal ein gutes Plus vorweisen konnten. Selbstverständlich wurde dafür der gesamte Vorstand einhellig entlastet. Vielversprechend sind die fürs laufende Jahr geplanten Veranstaltungen : Das wichtigste Markenzeichen des Vereins ist der Schüleraustausch mit Castiglione und Bédarieux, bei dem die Zahlen der Teilnehmer erfreulich steigen. Dringend gesucht werden daher Gastfamilien in Leutkirch und Umgebung, welche die jungen Leute aufnehmen. Weitere Höhepunkte werden wieder sein der Fackellauf mit dem DRK in Solferino, das Treffen am Kinderfest und die internationale Begegnung von Jugendlichen in Leutkirch. Im Juni wird der Sängerkranz in Zusammenarbeit mit dem PV ein Konzert mit dem Titel „Italienische Reise“ geben, als Vorgeschmack für das 30jährige Jubiläum der Partnerschaft im nächsten Jahr mit Castiglione.