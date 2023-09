Meine Heimat

Die neuen ABC-Schützen an der Grundschule am Rain

Isny / Lesedauer: 1 min

Bei wunderschönem Wetter sind an der Grundschule am Rain über 80 Erstklässler begrüßt und eingeschult worden. Mit ihren bunten Schultüten wurden sie anschließend in vier erste Klassen aufgeteilt und lernten dabei ihre jeweiligen Klassenlehrerinnen kennen. Auf dem Foto ist die Klasse 1a mit Klassenlehrerin Sandra Dauner zu sehen.