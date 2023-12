Die Musikkapelle Eisenharz begeistert mit Herbstkonzert

Das jährlich traditionelle Herbstkonzert der Musikkapelle Eisenharz fand am 2. Dezember in der Carl-Wunderlich-Halle in Eisenharz statt. Dirigent Andreas Loritz stellte ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Mit dem Stück Appalachian Overture von James Barnes wurde der erste Teil des Konzertes eröffnet. Mit dem Stück Ross Roy von Jacob de Haan, wiederspiegelte die Musikkapelle mit dem sogenannten „Ross-Roy-Thema“, das abwechslungsreiche Leben in einem australischem College. Mit dem sehr anspruchsvollen Stück Loch Ness, -A Scottish Fantasy-, von Johan de Meij, verabschiedete sich die Musikkapelle Eisenharz in die Pause. Das Werk besteht aus fünf Themen die den bekannten, mysteriösen See „Loch Ness“ beschreiben.

Der zweite Teil wurde mit dem Stück Chariots of Fire eröffnet. Weiter ging es mit dem bekannten Musical The Phantom of the Opera, von Andrew Lloyd Webber. Bei diesem Stück wurde die Musikkapelle von Klavier und Harfe begleitet. Mit dem Graf Zeppelin Marsch verabschiedete sich die Musikkapelle Eisenharz. Diesen, sowie die Zugabe Petra Walzer spielten die Musiker bereits im Frühjahr bei einem traditionellen Wertungsspiel. Mit der zweiten Zugabe The Rose, gespielt von Solistin Petra Achberger, wurde eine schöne besinnliche Adventszeit eingeläutet.

Am Schluss ergriff Vorstand Sebastian Weber das Wort und verwies auf den Ehrungsabend der Musikkapelle Eisenharz am 31. Oktober, welcher im Proberaum in Eisenharz stattfand. Für 15-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft wurde Christoph Prinz die Fördernadel in Bronze verliehen. 15 Musiker erhielten für zehn Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Bronze. Dirigent Andreas Loritz wurde für 15 Jahre Dirigententätigkeit und 30 Jahre aktive Tätigkeit geehrt. Des Weiteren erhielt Eva Bernhard, Petra Achberger und Stefan Sutter die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktive Tätigkeit. Für 40 Jahre Vereinstreue wurde Ernst Rasch mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Für beeindruckende 50 Jahre Tätigkeit in der Kapelle wurde Hansjörg Weber geehrt. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Die Musikkapelle Eisenharz gratuliert und bedankt sich bei allem Musikkameraden für die langjährig erbrachte Leistung und Vereinstreue.