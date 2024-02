Die MTG Wangen weiter ungeschlagen

Vergangenen Samstag hat sich die MTG Wangen ein weiteres mal gegen den TSB Ravensburg bewiesen. Die MTG Wangen konnte direkt zu Beginn des ersten Satzes an ihre starke Form aus den letzten Spieltagen anknüpfen und sicherte sich so den ersten Satz mit einem Punktestand von 25:18.

Auch im zweiten Satz hielt die Leistung an. Die Wangener zeigten starke Angriffe und souveräne Aufschläge. So ging der zweite Satz mit einem Punktestand von 25:13 an die Wangener. Im dritten Satz sammelten die Ravensburger ihre Kräfte und setzten sich knapp gegen die Wangener durch. Der dritte Satz ging mit 25:19 an den TSB Ravensburg.

Der TSB konnte sein Spielniveau im vierten Satz nicht halten. Die MTG sicherte sich durch ihr sicheres Spiel den vierten und letzten Satz und gewann das Spiel mit 3:1. Wangen ist damit weiterhin ungeschlagen und lediglich einen Sieg vom sicheren Aufstieg entfernt.

Für die MTG spielten: Marcel Rogg, Christian Iskrzycki, Lasse Kranz, Jonathan Kloos, Tobias Wahl, Moritz Palicki, Marco Sündermann , Simon Schwendele und Alejandro Tordera Schmid