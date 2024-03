Die MTG-Fechtabteilung erfolgreich bei Tag 2 in Tettnang

Tag 2 war dem Mannschaftswettkampf gewidmet - als Einstieg der neuen Turnierserie für die Interessengemeinschaft Fechten Oberschwaben. Die IGOS hält die regionalen freundschaftlich verbundenen Vereine zusammen, um die Förderung der Jugend und Pflege der Gemeinschaft im Fechtsport aufrecht zu erhalten, nachdem die Bezirke und ihre Strukturen vom Deutschen Fechterbund letztes Jahr aufgelöst wurden.

Fünf Mannschaften mit jeweils vier Fechtern waren am Start, aus der Vorrunde ging die MTG-Mannschaft mit Tobias Boneberger - Degen, Hannah Math - Degen, Jasmin Goldbach - Florett und Barbara Math - Florett auf Platz drei gesetzt hervor. Die zweite MTG-Mannschaft war am Start mit Almut Haag als Mannschaftsführerin und Degenfechterin zusammen mit Tobias Viertel, der sich neu orientierte mit seinen probeweisen Degengefechten vom Training nun im Wettkampf und die beiden Anfänger Vivien Schirmer und David Kranz erneut wie am Vortag mit Florett im Einsatz.

Das Halbfinale konnte die Mannschaft um Tobias Boneberger mit einem einzigen Treffer Vorsprung und riesen Applaus sowie Freude für sich entscheiden. Die gegnerische Mannschaft aus ursprünglich reinen Degenfechtern mischte ihre Waffen neu, Florettfechter tauschten mit Degen und umgekehrt und machte sich dadurch wenig berechenbar. Startfechterin Jasmin Goldbach legte vor mit nur einem Gegentreffer gegen Daniel Renner von Friedrichshafen, stabile und sehr gute Leistung brachte Hannah Math im zweiten Duell mit dem Degen gegenüber dem Ravensburger Ulf Ritthaler und konnte den Vorsprung halten. Im weiteren Verlauf konnte Barbara Math noch einen Treffer Vorsprung mit dem Florett gegen Jan Zechel, Trainer von Dornbirn und Ravensburg weitergeben. Als Schlussfechter behielt Tobias Boneberger die Nerven und setzte sich in einem sehr ausgeglichenen Kampf am Ende 19:20 gegen den Friedrichshäfler Marco Birkenmeier durch und führte die Mannschaft zum überglücklichen zweiten Platz. Die weitere Wangener Mannschaft zeigte in ihren Einzelgefechten doch auch erstaunlich tolle Aktionen und konnte mit ihrem Ergebnis durchaus zufrieden sein.

Die Fechtabteilung der MTG-Wangen hat wieder erfolgreich Präsenz gezeigt und ist mit den neuen Turnierfechtern wieder bestens für die kommenden Wettkämpfe aufgestellt und alle sind motiviert beim Training dabei. Schnuppertrainings sind gerne möglich: immer Mittwoch ab 17 Uhr.