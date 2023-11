Die Kleintierzüchter sind voller stolz

Kürzlich fand, seit 43-jährigem Bestehen des Vereins, die Kleintiervereinsschau zum ersten Mal in der vereinseigenen Halle in der Kleintierzuchtanlage statt. Durch die Erweiterung der Halle auf dem Vereinsgelände im Weidachweg in Isny war uns dies möglich.

Vereinsvorsitzender Günther Hiller sagt: „Darauf sind wir sehr stolz, dies war uns nur mit viel Eigenleistung Eifer möglich, durch guten Zusammenhalt und die vielen fleißigen Mitglieder des KltZ-Vereins, die viel Freizeit und so manchen Urlaub für den Bau der Halle geopfert haben.“

Es ist noch lange nicht alles fertig, „nichts desto Trotz konnte uns dies nicht davon abhalten, die Halle liebevoll herzurichten und mit den rund 120 Tieren zu bestücken, um unsere wichtige Kleintierschau durchzuführen.“ Durch die zwei von weit angereisten unparteiischen Preisrichtern, wurden die Tiere nach ihren Rassemerkmalen nach dem Zuchtstandart bewertet und die Sieger der besten Tiere festgelegt.

Günther Hiller spricht den Mitgliedern allen einen herzlichen Dank aus, für die gute Mitarbeit. Die Schau wurde an beiden Tagen sehr gut besucht, dafür dankt erster Vorsitzende Günther Hiller sowie der gesamte Verein allen Gönnern des Kleintierzuchtvereins.