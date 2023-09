Die Jugend des DAV Isny im Land der Trolle

Abenteuerlustig startet die Jugendgruppe Mitte August nach Åndalsnes (einem kleinem Städtchen südlich von Trondheim) um Norwegen zu erkunden. Bereits auf den letzten Kilometern wird allen klar, dass sich die langwierige Anreise gelohnt hat. Hohe Berge, schroffe Felsen, mystische Wälder, tiefe Fjorde und unzählbare eindrucksvolle Wasserfälle zeugen davon, dass wir mitten im Herzen Norwegens angekommen sind.

Die kommenden Tage verbringen wir am Fuße des Trollstigen, einer eindrucksvollen Passstraße, benannt nach dem bekannten norwegischen Fabelwesen. Wanderungen vom Fjord bis an die Gletscher lassen uns noch tiefer in die atemberaubende Natur eintauchen. Insbesondere das Wetter zeigt sich von seiner rauen Seite ‐ ist letztlich aber gnädig und wir kommen nur am ersten Tag durchnässt zurück.

Die eher trockenen Tage nutzen wir um den norwegischen Fels zu erkunden. Den Zustieg müssen wir uns meist hart erkämpfen ‐ über wegloses Gelände, durch alte finsteren Tunnel mit knietiefen Wasser und vorbei an Schafe, die unsere Wege blockieren. Belohnt werden wir mit zahlreichen griffigen, praktisch unberührten, Felsen. Einige können sich an diesem Fels nicht satt klettern, doch die Anderen nutzen die seltene Gelegenheit in Norwegen einen Klettersteig zu bewältigen. Der Romsdalsstigen erweist sich den Bezwingern dabei wie das Beste aus zwei Welten, durch die Kombination aus norwegischen Fels und eindrucksvoller Natur.

Eine Woche später zieht es uns dann doch auf die Sonnenseite Norwegens. Nach einem kurzen Abstecher in den Nationalpark Jotunheimen erreichen wir im Süden den See Nisser für die kommende Woche. Gemeinsam mit dem Norden scheint zunächst nur der Troll zu sein ‐ die Landschaft erscheint hier abgerundet, schon fast eintönig. Aber der Fels ist genauso fantastisch wie im Norden, so dass wir als Highlight mit der Gruppe auch eine Mehrseillänge erfolgreich in Angriff nehmen. Dank dem sonnigen Wetter können wir zudem ausgiebig baden, sowie Burger und Lachs grillen.

Nach über zwei Wochen geht es schließlich (wider Willen) zurück. In Erinnerungen bleiben uns jedoch die überwältigende Landschaft, die Herausforderungen des alpinen norwegischen Geländes mit den schönen Aussichten, der griffige Fels, aber auch der Badespaß, die zahlreichen kulinarischen Highlights und die gute Stimmung.