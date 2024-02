Die Hoffnung in der Musik dargestellt

Unter der Leitung von Kirchenmusiker Christian Schmid kamen im Fastenkonzert am 18. Februar in der Kirche St. Maria in Isny die Solo-Kantate „Ich habe genug“ von J. S. Bach und das „Stabat mater“ von G. B. Pergolesi zur Aufführung. In der gut gefüllten Kirche gab Pfarrer Jans eine kurze Einführung in die Bachkantate, die die biblische Erzählung des greisen Simeon thematisiert. Dieser Simeon nahm im Tempel das Jesuskind auf den Arm. Er erfährt dadurch die Erfüllung der Sehnsucht seines Lebens und verliert die Angst vor seinem Tod. „Ich habe genug“, - Simeon ist nun bereit zu sterben.

In großer Ruhe, konzentriert und mit ausdrucksstarken unterschiedlichen Klangfarben in der Stimme sang der Bariton Georg Benz die fünf Teile der Kantate, begleitet von einem kleinen Streichensemble (1.Violine: Franziska Ude, 2. Violine: Miriam Klüglich, Viola: Lukas Weerth, Violoncello: Eri Putz), Basso continuo (Christian Schmid) und im musikalischen Dialog mit Melissa Hartmann, die Oboe und Oboe da Caccia einfühlsam im Wechsel spielte. Streicher und Solisten bildeten eine klangliche Einheit.

Pfarrer Jans führte auch in den zweiten Teil des Fastenkonzerts ein. Er erläuterte den Text des „Stabat mater“: ein mittelalterliches Klagegedicht in zwanzig Strophen, die Klage und der Schmerz einer Mutter über den Tod des Sohnes.

Die fünf ausnahmslos jungen Sängerinnen (Laura Autenrieth, Johanna Gauß, Raphaela Göppel-Zabler, Mareike Benz, Tatjana Göppel) gestalteten die einzelnen Teile in unterschiedlicher Besetzung einzigartig zart, klar, durchscheinend, aufeinander abgestimmt und zu einer Choreinheit verschmolzen. In den solistischen Teilen zeigten sich die individuellen Stimmen in ihrer eigenen Klangfarbe und Unterschiedlichkeit, immer sensibel durch die Streicher und den Basso continuo unterstützt, getragen durch die wunderbare Musik.

Besonders gedankt sei Christan Schmid, dem die Auswahl der beiden Werke oblag, die eine polare Einheit bildeten. Ein alter Mann sieht ein kleines Kind und erkennt den Erlöser. Eine Frau sieht ihren Sohn am Kreuz sterben, Geburt und Tod, Klage und Schmerz, gepaart mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.

Ein herzlicher Dank geht an das Altenhilfezentrum Isny, an die Blaser Group, an die Dr. Renate und Karl Schuh-Stiftung und an den Förderverein Kirchenmusik für die finanzielle Unterstützung des Konzerts.