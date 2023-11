Die Burgbühne Neuravensburg spielt

Die Burgbühne Neuravensburg zeigt ein zeitlos aktuelles Stück. ‐ Wie wäre es, wenn die Menschen weltweit friedlich miteinander zusammenlebten? Joao Bethencourts warmherzige Komödie „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ wird wohl eine wunderschöne Utopie bleiben.

Der jüdische Taxifahrer Samuel Leibowitz entführt kurzerhand den Papst, als dieser zufällig in sein Taxi steigt. Der unerwartete „Gast“ wird umgehend in die Speisekammer des Hauses Leibowitz gesperrt.

Klar ist auch, dass ein besonders hohes „Lösegeld“ gefordert werden muss. Und zwar in Form eines 24 Stunden währenden Weltfriedens. Samuel hat dabei aber die Rechnung ohne Rabbi Meyer gemacht. Dieser verrät das Versteck des Papstes. Sogleich wird das Haus von Einsatzkräften belagert. Währenddessen darf der prominente Gefangene die Speisekammer bald wieder verlassen und sitzt fröhlich plaudernd und Kartoffeln schälend bei Sara Leibowitz in der Küche.

Durch die Bearbeitung des Stückes von German Bader, Michael Schlingmann und Maria Schmehl gewinnt das Stück an Lokalkolorit. Kurzerhand wird das Geschehen nach Wangen verlegt. Der Papst wird vor seiner Verschleppung von Bürgermeister Michael Lang im Rathaus empfangen und zeigt sich auf dem Balkon der jubelnden Menge. Die Zuschauer in der Turn- und Festhalle in Neuravensburg können nicht nur das auf einer Großleinwand verfolgen, sie werden per „World News“ auch über das skandalöse Ereignis informiert.

Wolfgang Roth spielt den überdrehten Taxifahrer Samuel, der mit allen Wassern gewaschen ist. Seine Ruhe ist bald dahin, als er gezwungen ist, sein umstelltes Haus zu verteidigen. Aber das ist dann genau der Moment, wo Roth zur Höchstform aufläuft und beweist, dass er ein Meister der witzig-absurden Szenen ist.

Christine Roth ist Sara Leibowitz. Zunächst fassungslos über die Untat ihres Gatten, schließt sie alsbald Freundschaft mit dem Papst und lässt ihn am häuslichen Geschehen teilhaben. Christine Roth schafft die rührende Darstellung einer Mutter, die ihre Familie mit einem Topf guter Suppe zusammenhält.

Luana Ollig und Jan Lukas Gleich wirbeln als Tochter und Sohn über die Bühne. Jürgen Schupp mimt den arglistigen Rabbi, und Bruno Wahrbichler brilliert als Papst Albert der IV.

Der Burgbühne ist ein vergnügliches und auch zum Nachdenken anregendes modernes amüsantes Märchen gelungen. Weitere Termine 10., 11. und 12. November.