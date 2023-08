Die Bühne bebt: Sommerkonzert Kirchenchor Muthmannshofen

Schon oft bewiesen und erneut unter Beweis gestellt: Der Kirchenchor Muthmannshofen ist in sämtlichen musikalischen Genres firm und in seiner gesanglichen Vielfalt nahezu grenzenlos.

Auch beim diesjährigen Sommerkonzert zeigte sich der Chor wieder in Höchstform und begeisterte mit Rock– und Pop–Titeln. Ein bisschen schade zwar, dass das Open–Air–Konzert witterungsbedingt in der Festhalle stattfand. Nichtsdestotrotz zauberte Chorleiter Berthold Hiemer mit seinen 25 Sängerinnen und Sängern samt Band ein perfektes Sommerfeeling in die proppenvolle Halle.

Bei Titeln wie „Hard to say I’m sorry“ (Chicago), „An guten Tagen“ (J. Oerding), „Africa“ (Toto), „Für die Liebe“ (Berge) oder Queen–Klassikern wie „The Show Must Go On“, „I want it all“ oder „Radio“, ließ sich das Publikum mitreißen, sang und klatschte mit und feierte die Akteure. Einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtklang hatten die Eigen–Arrangements von Chorleiter Berthold Hiemer und Sohn Maximilian. Und fürs i–Tüpfelchen der Klangkulisse sorgten die vier herausragenden Instrumentalisten der Band: Klaus Schönmetzler (Schlagzeug), Ronnie Haug (E–Gitarre), Christoph Heidel (E–Bass) und Maximilian Hiemer (Keyboard, Ton–Technik, Arrangements).

Die Stimmen der Chormitglieder — darunter viele ganz junge — vermischten sich perfekt mit den Gitarren– und E–Bassriffs, Beats und Keyboard–Sounds der Band. Für Abwechslung sorgten die Solo–Gesangs–Passagen (Anita Schönmetzler, Marianne Nägele, Patricia Wagner, Markus Kieble und Tatjana Göppel) und für die visuellen Highlights war Lichtspezialist Josef Steinhauser verantwortlich. Den Draht zum Publikum hielt der Chorleiter mit seiner launigen Moderation — bravo Berthold!

Und als ob nicht das Chor–Konzert bereits ein Höhepunkt gewesen wäre, ging es im Anschluss daran nahtlos mit außerordentlich talentierten jungen Musikern und hörenswerter Rockmusik weiter. Mit „indikta“ gab die Newcomer–Band ihr beeindruckendes Debüt und rockte die Festhalle nach allen Regeln der Kunst. Ausdrucksvoll präsentierten sich die sechs jungen Bandmitglieder mit Titeln wie „Watermelon sugar“, „ Musik sein“, „Separate Ways“ oder „Maniac“. Großartig Lukas Treitl (E–Bass), Daniel Weixler (E–Gitarre), Maximilian Hiemer (Keyboard), Kilian Waibel (Schlagzeug) sowie Tatjana Göppel und Florian Wurm (Gesang). Die erste Duftmarke ist gesetzt — ein Startschuss für was Großes?