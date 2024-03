Deuchelrieder Frauen kämpfen um Einzug ins Pokalfinale.

Nur noch ein schwerer Schritt. Vor der SVD-Damenmannschaft steht die letzte Herausforderung, um in das Finale des Bezirkspokals Bodensee einziehen zu können.

Schon zu Beginn der Runde trafen die SVD-Damen auf einen der stärksten Gegner, den SV Immenried, welcher letztes Jahr schon im Pokalfinale spielte und momentan zusammen mit Deuchelried und dem TSV Tettnang an der Tabellenspitze um die Meisterschaft in der Regionenliga 6 kämpft. Trotz sehr starkem Gegner gelang es den Deuchelrieder Damen, das Spiel souverän mit 3:0 für sich zu entscheiden.

Auch in der nächsten Runde, traf der SVD auf den nächsten Favoriten TSV Tettnang. Bei einem hart umkämpften Spiel konnte der SVD, durch starken Willen, Einsatz und Motivation das Spiel 2:1 gewinnen. Somit waren die wohl beiden stärksten Gegner direkt zu Beginn der Runde ausgeschieden.

Im Viertelfinale hatten die SVD-Damen mit ihrer Zulosung genauso wenig Glück, wie die Runden davor. Erneut begegneten sie einem altbekannten Gegner aus der eigenen Liga, der SGM Eglofs/ Heimenkirch. Souverän konnten aber auch diese mit einem 4:0 ausgespielt werden und der Einzug ins Halbfinale war somit gesichert.

Nun wird am Ostermontag die SGM Dietmanns/ Hauerz/ Bellamont zuhause auf dem Kunstrasen Ebnet empfangen. Auch dieser Gegner ist aus der eigenen Liga bereits bekannt und befindet sich derzeit auf Tabellenplatz 6. Schon letztes Jahr im Pokal durfte der SVD in der ersten Runde die Spielgemeinschaft empfangen und ist damals mit einem 0:1 frühzeitig ausgeschieden. Aus diesem Grund ist die heimische Frauenmannschaft noch motivierter, bei einem sicher spannenden und nervenaufreibenden Spiel das Halbfinale mit Bravour zu meistern, um anschließend in das Finale gegen den SV Beuren oder den SV Bergatreute einzuziehen.

Die Mannschaft freut sich auf ein spannendes Spiel, ein tolles Event und zahlreiche Unterstützung am Spielfeldrand. Anpfiff ist am Montag, 1. April, um 17 Uhr auf dem Kunstrasen Ebnet im Danneckerweg 48, in Wangen. Für Getränke und Party-Musik ist gesorgt.