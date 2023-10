Verbandsoberligateams verlieren auswärts

Die erste Tischtennisherrenmannschaft des SV Deuchelried ist mit einer knapper Niederlage aus Kirchheim unter Teck zurückgekehrt, ebenso die erste Damenmannschaft aus Altenmünster/Hohenlohe. Die Herren II verpassten in der Landesliga beim SC Staig im Bezirk Ulm knapp den nächsten Punktgewinn.

Verbandsoberliga Gr. 2, Damen: VfR Altenmünster I ‐ SV Deuchelried I 8:4: Zunächst glückte ein guter Einstand, als man bis zur Mitte der Partie noch in Führung lag. Zwei enge Spiele, die in der Verlängerung des fünften Satzes an Altenmüster fielen, brachten dann doch die Gastgeberinnen auf die Siegerstraße. Nina Handlos/Agnieszka Ochmann (3:1) siegten im Doppel. Einzelgewinne erzielten Nina Handlos (2) und Agnieszka Ochmann (1).

Verbandsoberliga Gr. 2, Herren: VfL Kirchheim II ‐ SV Deuchelried I 9:6: Im Doppel starteten Daniel Reisch/Constantin Richter (3:0) gewohnt souverän. Christoph Dreier/Leo Kempter (2:3) hatten das Spitzendoppel der Kirchheimer schon am Rand einer Niederlage, konnten aber Satz- und Matchbälle nicht nutzen. Das dritte Doppel (neugebildet, Markus Schupp/Michal Kubat) war erstmals am Tisch und noch nicht optimal abgestimmt, so dass im Verlauf der Partie die engen Sätze noch abgegeben wurden. Vorne bezwang Christoph Dreier (3:2) die Nummer eins, Peter Pavics, in fünf Sätzen. Daniel Reisch (2:3) war gegen Michael Roll in einem ausgeglichenen Spiel noch nicht ganz am Optimum. Nun zogen die Kirchheimer durch drei weitere Siege in Serie auf 6:2 davon. Markus Schupp (0:3) fand nicht in die Partie gegen Patrick Strauch und auch Constantin Richter (1:3) konnte nicht den Faden wie gewohnt aufnehmen. Leo Kempter (1:3) hatte gute Phasen gegen Sven Körner, musste sich dann aber doch geschlagen geben. Michal Kubat (3:0) zeigte sein Potenzial gegen Michael Klyeisen. Beim Spielstand von 3:6 ging es in den zweiten Durchgang. Hier holte sich Daniel Reisch (3:1) das Spitzeneinzel gegen Peter Pavics. Christoph Dreier (1:3) musste im Verlauf der Partie gegen Michael Roll etwas angeschlagen die Flügel strecken. Constantin Richter (3:1) verkürzte auf 5:7, bevor Markus Schupp (1:3) seinen Gegner Markus Holzer ziehen lassen musste. Erneut überzeugend agierte Michal Kubat (3:0), als er Sven Körner keine Chance ließ. Leo Kempter (0:3) konnte beim Stand von 6:8 aber den Spieß nicht mehr umdrehen und unterlag.

Landesliga Gr. 4, Herren: SC Staig II ‐ SV Deuchelried II 9:7: Lange Zeit wurde dieses Duell in Staig auf Augenhöhe geführt, bevor sich die Gastgeber aufgrund ihres starken Hinteren Paarkreuzes (4:0) doch noch den Sieg sichern konnten. Leo Kempter/Tomas Szabo (3:1) punkteten im Doppel. Florian Joos/Peter Fuchs (3:2) holten hier dann die die 2:1-Führung. Vorne konnte Leo Kempter (3:2) knapp Sebastian Abele niederhalten. Adrian Kling (0:3) konnte Fynn Ugowski nicht in Bedrängnis bringen. In einem Spiel auf Messers Schneide musste Tomas Szabo (2:3) nach fünf langen Sätzen trotz 2:0-Satzführung doch noch Hermann Aßfalg gratulieren. Postwendend bezwang Florian Joos (3:2) seinen Gegner Philipp Aßfalg. Durch zwei klare Siege von Armin Prohaska (3:0 gegen Mathias Gruber) und Lukas Aßfalg (3:0 gegen Peter Fuchs) konnten die Gastgeber zum Ende des ersten Durchgangs erstmals mit 5:4 in Führung gehen. Mit viel Power eröffnete das Deuchelrieder Spitzenpaarkreuz den zweiten Durchgang. Leo Kempter (3:0) ließ Finn Ugowski überhaupt keine Chance. Adrian Kling (3:0) dominierte Sebastian Abele. Nachdem der Staiger Philipp Aßfalg (3:1) gegen Tomas Szabo erneut ausgleichen konnte, brachte Florian Joos (3:1) seine SVD-Farben gegen Hermann Aßfalg letztmals zum 7:6 in Führung. Erneut wurde das Hintere Paarkreuz eine Beute des SC Staig und im Schlußdoppel mussten sich Leo Kempter/Tomas Szabo nach umkämpftem erstem Satzverlust schließlich klar beugen.

Die weiteren Ergebnisse: Kreisliga A-Allgäu, Herren: SV Deuchelried IV ‐ TSV Opfenbach I 9:4, Bezirksliga, Damen: SV Deuchelried IV ‐ TTV Wolpertswende I 0:10, Bezirksklasse Gr. 1, Mädchen U18: SV Amtzell I ‐ SV Deuchelried III 9:1.