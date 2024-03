„Wir sind ein begehrter und beliebter Ausbildungsverein, der ständig weiter wächst.“ Dies betonte jüngst Vorstand Michael Wollny bei der Hauptversammlung des SV Deuchelried im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus vor knapp 40 Mitgliedern. Neue erdachte Namen für die Sporthalle und das Vereinsheim sorgten indes für Redebedarf.

Erste Hauptversammlung des neuen Vorstands

Es war die erste ordentliche Hauptversammlung des neuen Vorstandes um Michael Wollny und André Fanghänel nach der Neuwahl im vergangenen Herbst, die damals durch den Tod der Deuchelrieder Tischtennislegende Gaggi Bernhard erforderlich wurde - ein Ereignis, dass den Verein bis heute bewegt und auch beständig präsent war in der Hauptversammlung.

Der neue Vorstand und die einzelnen Abteilungsleiter legten eine sehr positive Bilanz des vergangenen Jahres vor. So berichtete Aron Schneider aus der Abteilung Fußball von dem großen Zulauf in der Jugend, weshalb bei den Bambinis, der E- und der F-Jugend sogar ein Aufnahmestopp erforderlich war. Er war deshalb auch zuversichtlich, dass die Abmeldung der A-Jugend vom Staffelbetrieb bald wieder korrigiert werden kann. Klara-Maria Hösch berichtete den Mitgliedern von einer überaus erfolgreichen aktiven Damenmannschaft, die aktuell Tabellenführer ist und im Pokalhalbfinale steht.

Höhepunkt für die Abteilung Tischtennis und natürlich auch den ganzen Verein war die Austragung der baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in der Argenhalle mit 285 Teilnehmern von neun bis neunzig Jahren. Mathias Gruber lobte die großartige Teamleistung und Christoph Dreier hob hervor, dass der SV Deuchelried die größte und erfolgreichste Tischtennisabteilung im Bodenseeraum habe mit fünf Herren- und vier Damenmannschaften.

Mountainbiker erwirtschaften Überschuss

Von einem weiteren Highlight berichteten die Radfahrer mit ihrem Mountainbikeevent, das sogar noch einen Überschuss von 7000 Euro erwirtschaftete - sehr zur Freude der Kassiererin Andrea Schneider, die bei rund 77.000 Euro Einnahmen und 64.000 Euro Ausgaben einen Gesamtüberschuss von über 13.000 Euro verkünden konnte.

Bei diesen positiven Ergebnissen verwunderte es nicht, dass Ortsvorsteher Markus Leonhardt den gesamten Vorstand nach einstimmigem Votum der Mitglieder entlasten konnte und dankbar anmerkte: „Der SV Deuchelried ist mit Abstand der größte Verein in Deuchelried und für seine Jugendarbeit weit über Wangen hinaus bekannt.“

Eine gut gemeinte Aktion zweier Mitglieder, die aber dennoch einigen Wirbel ausgelöst hatte, wurde auf der Hauptversammlung dann noch zu einem versöhnlichen Ende gebracht. In Erinnerung an den verstorbenen Gaggi Bernhard und in Würdigung der besonderen Verdienste von Peter Rädler hatten Max Vogler und Wolfgang Feistauer die Sporthalle Deuchelried und das Vereinsheim kurzerhand in „Gaggi-Bernhard-Halle“ und „Peter-Rädler-Heim“ umbenannt und entsprechende Schilder angebracht. Da niemand über die Aktion informiert war, herrschte einige Tage Aufregung.

Das steckt hinter der Idee der Gebäudenamen

Auf der Hauptversammlung erläuterten die beiden nun ihre guten Absichten und fanden bei den anwesenden Mitgliedern große Unterstützung für die Ehrung, die sie auch so begründeten: „Die Verdienste von Gaggi für den Verein und die Abteilung Tischtennis sind unvergessen und auch Peter Rädler hat die Würdigung verdient - ist er doch die gute Seele der Abteilung Fußball und hat wesentlich zum Bau des Vereinsheims beigetragen.“

Auch Ortsvorsteher Markus Leonhardt signalisierte Unterstützung. Zwar könne der Ort nicht über den Namen der Halle entscheiden, aber eine Tafel in der Halle müsse möglich sein.

Abschließend verkündete Aron Schneider noch, dass es gelungen sei, einen Umkleidencontainer günstig von der Fachklinik zu erwerben. In dem zwölf auf vier Meter großen Container können sich nun beispielsweise Jungs und Mädchen gleichzeitig umziehen.