SV Deuchelried äußerst erfolgreich

In der Tischtennis-Verbandsoberliga traf die erste Damenmannschaft des SV Deuchelried am Samstag in Korntal auf ein starkes Heimteam. Neben der Topspielerin Szilvia Kahn (18:0 Siege) waren die jungen Stützpunktspielerinnen des TSV ebenfalls sehr ernst zu nehmen. Dank zweier gewonnener Eingangsdoppel konnte man sich, nach einem zwischenzeitlichen 5:7-Rückstand am Ende doch noch einen Zähler sichern. 8:8 lautete der Endstand. Erstmals konnte auch Anja Egeler nach längerer Verletzungspause das SVD-Quartett wieder verstärken. In den Doppeln punkteten Anne Dufner/Anja Egeler (3:0) und Nina Handlos/Agnieszka Ochmann (3:1). Einzelgewinne erzielten Agnieszka Ochmann (2), Anne Dufner (1), und Anja Egeler (2).

Gegen Gnadental ging es um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld

Die Sonntagspartie gegen den Tabellenletzten Gnadental wurde im Vorfeld als äußerst wichtig angesehen, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss an das Mittelfeld der Liga zu verlieren. Und es lief von Anfang an gut. Anne Dufner/Anja Egeler (3:0) hatten im Doppel Tanja Waibel/Damaris Eckstein im Griff, während sich Nina Handlos/Agnieszka Ochmann ihren 3:2-Sieg gegen Anna-Lena Schmidt/Carina Mack erkämpften. Die nächsten drei Partien waren dann eine Machtdemonstration. Nina Handlos (3:0) hatte von Anfang an Tanja Waibel im Griff, Agnieszka Ochmann (3:0) ließ Anna-Lena Schmidt nie zur Entfaltung kommen und auch Anne Dufner (3:0) ließ Damaris Eckstein keine Chance. Anja Egeler (3:1) legte nach und sicherte sich nach einem zwischenzeitlichen Satzverlust einen Viersatzsieg zum 6:0. Die Gästespielerinnen gaben sich aber nicht auf und zeigten großen Kampfgeist. Nina Handlos (1:3) fand in der unermüdlich kämpfenden Anna-Lena Schmidt ihre Meisterin, und auch Agnieszka Ochmann (0:3) fand kein Mittel gegen Tanja Waibel. Erst mit letzter Konsequenz schaffte Anne Dufner im fünften Satz den Sieg gegen Carina Mack und erzielte so das wichtige 7:2. Auch die Partie am Nebentisch war richtig eng, bevor Anja Egeler den fünften Satz für sich und den achten Punkt für ihr Team verbuchen konnte. Das SVD-Team rückt aufgrund dieses Erfolgs etwas näher an das Mittelfeld heran und belegt nun Platz sechs.

Herren II dominiert Herrlingen von Beginn an

Beim Spiel der zweiten Herren des SV Deuchelried kam gegen den TSV Herrlingen in der Landesliga keine Spannung auf, denn die Überlegenheit der Hausherren schien die Gäste zu lähmen. Lediglich Herrlingens Stephan Klein setzte Florian Joos mit seinen starken Topspinschlägen unter Druck, musste sich dann aber doch dem Deuchelrieder im finalen Satz beugen. Erstmals im Verlauf der Saison konnte die zweite Mannschaft des SV Deuchelried in dieser Begegnung alle drei Doppel gewinnen. Leo Kempte/Tomas Szabo (3:1) bezwangen Hannes Fischer/Jòse Borge, Adrian Kling/Mathias Gruber (3:1) hielten das Gästespitzendoppel Peter Schillinger/Karsten Hiemesch stets auf Distanz und Florian Joos/Peter Fuchs (3:0) dominierten ihre Partie gegen Stephan Klein/Sven Manneck nach Belieben. Da die Gäste auch im Anschluss keine Begegnung mehr gewinnen konnten, kam es zu einem 9:0-Kantersieg des SVD II, der damit weiterhin zur Spitzengruppe der Liga zählt.