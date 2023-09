Startschuss für das Bürger– und Jedermannschießen

Ab Dienstag, 12. September, öffnen sich die Türen vom Schützenhaus in Deuchelried für Vereine, Firmen, Stammtische, Zünfte, Gruppen und Vereinigungen, die als Mannschaft oder in der Einzelwertung antreten können, um ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Eine Mannschaft kann aus bis zu fünf Teilnehmern bestehen, wobei die besten vier in die Wertung einfließen. Gezählt wird nach der Ring–Blattl–Wertung, bei der bereits ein einziger guter Treffer das Ergebnis positiv beeinflussen kann. Zur Verfügung stehen moderne Luftdruckgewehre, und zur Erleichterung ist es den Teilnehmern erlaubt, mit aufgelegtem Gewehr zu schießen. Für Schüler und Jugendliche unter zwölf Jahren besteht die Möglichkeit, mit modernen Lasergewehren und Laserzielen teilzunehmen. Schießzeiten sind von Dienstag, 12. September, bis Freitag, 15. September, jeweils von 19 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 10 bis 13 Uhr. Die Siegerehrung ist am Freitag, 29. September, im Schützenhaus.