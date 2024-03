Nur wenige Punkte für Deuchelrieder Tischtennis-Teams

Während die erste Herrenmannschaft des SV Deuchelried in der Verbandsoberliga Personalprobleme hatte und sich in Heilbronn geschlagen geben musste, holten die dritten Damen (Landesklasse) mit einem Remis in Illertissen wenigstens einen Punkt.

Verbandsoberliga, Herren: TSG 1845 Heilbronn - SV Deuchelried I 9:3: Der SVD musste drei Akteure ersetzen und Michal Kubat trat nur kampflos an die Tische, da er verletzungsbedingt aktuell nicht spielfähig ist. Durchaus überraschend konnte man zu Beginn zwei Doppelpartien gewinnen. Constantin Richter/Leo Kempter kämpften Adrian Ribynski/Andreas Bieg nieder (3:2) und Markus Schupp/Mathias Gruber (3:2) besiegten in einem spannenden Match Florian Beez/Manuel Drauz.

Markus Schupp (3:0) ließ im mittleren Paarkreuz Florian Beez keine Chance. Während Michal Kubat seine Spiele kampflos abgeben musste, verlor Constantin Richter nur knapp (2:3) gegen Jakub Boruvka. Nur zu einem Satzgewinn reichte es bei Mathias Gruber gegen Michael Drauz. Am Sonntag um 11 Uhr ist Aufstiegsaspirant Staig zu Gast in Deuchelried.

Landesklasse Gr. 8, Damen: TSV Illertissen - SV Deuchelried III 7:7: Der Punkt beim Tabellenzweiten in Illertissen kam vor allem dadurch zustande, dass man gegen das Hintere Paarkreuz alle Matches gewinnen konnte. Für Siege sorgten: Pauline Merk (1), Isabel Bächstädt (1), Franziska Marb (2) und Teresa Fuchs (2) sowie das Doppel Pauline Merk/Isabel Bächstädt (3:0). Damit befindet sich die Damen III weiterhin auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt.

Weitere Ergebnisse:

Bezirksklasse, Herren: Lindau-Zech II - SV Deuchelried III 8:8

Kreisliga, Herren: 1. TTC Wangen III - SV Deuchelried IV 9:1

Bezirksliga, Mädchen: TTV Wolpertswende I - SV Deuchelried II 6:4