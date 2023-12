Musikkapelle Deuchelried spielt Dankes-Ständchen

Die Musikkapelle Deuchelried möchte den Bürgern auch in diesem Jahr wieder in Form eines kleinen Ständchens am Haus ein gutes neues Jahr wünschen und sich für die Treue übers Jahr bedanken. Die dabei gerne entgegengenommenen Spenden sind ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung von laufenden Vereinsausgaben, heißt es in einer Mitteilung. Das sind neben vielem anderen zum Beispiel der Erwerb von Noten, Kauf und Reparatur von Instrumenten, Anschaffung und Instandhalten von Trachten.

Um möglichst viele Menschen persönlich anzutreffen, werden folgend die Routen, wie sie von den Bläsergruppen begangen werden, dargestellt. Start ist jeweils um 8 Uhr.

Donnerstag, 28. Dezember: Gruppe 1: Oflingser Weg, Eibenweg, Am Rain, Ahornweg; Gruppe 2: Oberau, Beutelsau, Burgelitz, Wiesen, Am Engelberg, Am Knöbele. Kirchplatz (Kirchenseite), Untere Dorfstraße; Gruppe 3: Haldenberg, Gerazreute, Goldbach, Grub, Staudach-Mühle, Epplings, Am Epplingser Bach; Gruppe 4: Oflings, Köhlberg, Zurwies, Ausleute, Schwaderberg, Röckenberg, Soreite, Bimisdorf, Laudorf.

Freitag, 29. Dezember: Gruppe 1: Deuchelried Ort: Riedhof, Riedhofweg, Obere Dorfstraße, Kirchplatz, Steibisberger Weg, Am Hang; Gruppe 2: Oflings, Am Mühlbach, Ahegg, Im Tobel, Käferhofen; Gruppe 3: Durrenberg, Halden, Windhäuser, Watt, Breiten, Wohnried, Bach, Grieshof, Endesbach; Gruppe 4: Deuchelried Ort: Wolfazer Weg, A. Leuchte Weg, Schwanenweg, Wolfaz.