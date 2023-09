Klare Sache für Deuchelried

Die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts war beim SV Deuchelried zu Gast. Die Partie war zunächst ausgeglichen und beide Teams übten Druck nach vorne aus. Allerdings gelang es der Heimmannschaft, in Führung zu gehen. Davon ließ sich die SGM nicht beeindrucken und erzielte den Ausgleichstreffer nach einem guten Zusammenspiel durch Kim Maja Bader. Die Deuchelriederinnen ließen dies nicht auf sich sitzen und so gelang es ihnen, vor der Halbzeit nochmals mit 2:1 in Führung zu gehen. In der zweiten Hälfte machte die Gastmannschaft sofort Druck nach vorne. Doch der SV Deuchelried erzielte das 3:1 und baute den Vorsprung bis zum 5:1-Endstand aus.

Das nächste Spiel der Eglofser Damen in der Frauenfußball-Regionenliga findet am kommenden Freitag, um 19.30 Uhr in der Delphin-Arena gegen den SV Bergatreute statt.