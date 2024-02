Kellerduell endet in einem Remis

Die ersten Herren des SV Deuchelried ließen sich in der Tischtennis-Verbandsoberliga einen sicher geglaubten Sieg noch entreißen, die erste Damenmannschaft musste sich trotz einer guter Leistung in Herrlingen geschlagen geben.

Verbandsoberliga Gr. 2, Herren: SV Deuchelried I - VfL Kirchheim II 8:8: Im Kellerduell ging es darum, den Anschluss an den Rest der Liga nicht zu verlieren. Der SVD, diesmal ohne den verletzten Michal Kubat, erwischte den besseren Start, konnte sich deutliche Vorteile erspielen und stand eigentlich schon kurz vor dem Matchgewinn, bevor die Gäste drei knappe Siege in Folge holten. Besonders erwähnenswert war das Spiel des erst 14-jährigen Deuschelrieders Adrian Kling, der sein Einzel mit 3:2 gegen Patrick Müller gewinnen konnte.

Jeweils auf Augenhöhe und knapp im Entscheidungssatz verloren beim Stand von 8:5 dann Leo Kempter (2:3 gegen Patrick Müller), Adrian Kling (2:3 gegen Alexander Braun) und das Schlussdoppel Daniel Reisch/Constantin Richter (2:3 gegen Peter Pavics/Patrick Strauch), so dass die Gäste am Ende jubelten, denn das 8:8 war am am Ende eher ein Punktverlust als ein Punktgewinn für die Hausherren, die ebenso wie Kirchheim weiterhin mitten im Abstiegskampf stecken.

Aufholjagd der Deuchelrieder Damen wird nicht belohnt

Verbandsoberliga Gr. 2, Damen: TSV Herrlingen - SV Deuchelried I 8:5: Beim Tabellenzeiten in Herrlingen ließ sich die erste Damenmannschaft des SV Deuchelried von einem anfänglichen 2:5-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Sie kämpften sich zurück und konnten zwischenzeitlich sogar ausgleichen. Da sie in den weiteren Partien ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzten, waren es am Ende doch die favorisierten Gastgeberinnen, die mit dem Sieg von den Tischen gingen. Nina Handlos/Agnieszka Ochmann bezwangen das erste Doppel in drei Sätzen. Im fünften Satz geschlagen geben, mussten sich jedoch Anne Dufner/Anja Egeler. Im vorderen Paarkreuz verloren Agnieszka Ochmann (1:3) und Nina Handlos (0:3), bevor Anja Egeler (3:0) gegen Yixyan Li auf 2:3 verkürzen konnte. Anne Dufner (2:3) unterlag hauchdünn gegen Saskia Hamel und Nina Handlos (1:3) konnte Katrin Honold nur in der ersten beiden Sätzen Paroli bieten. Beim Stand von 2:5 bäumten sich die SVD-Spielerinnen auf und erkämpften sich die nächsten drei Matches zum Gleichstand. Agnieszka Ochmann (3:2) hielt Edith Karl nieder, Anne Dufner (3:2) setzte sich gegen Yixuan Li durch und Anja Egeler (3:0) biss sich gegen Saskia Hamel durch. Danach schafften es die Gastgeberinnen jedoch noch wieder davonzuziehen und verhinderten einen Überraschungspunktgewinn der Deuchelriederinnen. Nina Handlos (1:3) konnte Yixyan Li nur einen Satz abnehmen, Anne Dufner (2:3) fehlten gegen Katrin Honold nur zwei Punkte und Anja Egeler (0:3) war chancenlos gegen Edith Karl.

Landesliga Gr. 4, Herren: SV Deuchelried II - TSG Ailingen I 9:3: Trotz des klaren Ergebnisses agierten die Gäste bis zum Schluss immer wieder auf Augenhöhe, doch die Gastgeber zeigten sich durchsetzungsstärker.

Landesliga Gr. 4, Damen: SSV Ulm I - SV Deuchelried II 9:3: Ohne ihr Spitzenpaarkreuz mussten die Deuchelriederinnen beim SSV Ulm eine klare Niederlage einstecken.