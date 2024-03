243 Schiedsrichter, darunter auch zwei Frauen, gehören zur Schiedsrichtergruppe Wangen. 172 davon waren bei der alle drei Jahre stattfindenden Hauptversammlung dabei und votierten einstimmig und erneut für ihren Obmann Josef Ringer, der seit 2003 im Amt ist. Er wird weiterhin die Geschicke der Schiedsrichtergruppe (SRG) zusammen mit seinem Ausschuss bis mindestens 2027 leiten. Neues von der Verbandsebene hatte Verbands-Obmann Volker Stellmach im Gepäck. Er berichtete beispielsweise über die Entwicklung von Gewalt auf Fußballplätzen: „Der Trend auf DFB-Ebene ist stetig steigend, im wfv hingegen kontinuierlich rückläufig.“

Zahl der Schiedsrichter geht zurück

„Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was ihr da draußen leistet“, sagte Bezirksvorsitzendender Nuri Saltik an die Schiedsrichter gewandt. Dies sei gelebte soziale und sozialpolitische Verantwortung, bringe viel Persönlichkeitsbildung und Zufriedenheit mit sich: „Ich bitte euch, frönt unserem Hobby weiter“. Die Zahl der Schiedsrichter ging innerhalb von drei Jahren um 20 Unparteiische zurück. Dies sei, so ist es im Bericht von Schiedsrichter-Obmann Josef Ringer zu lesen, überwiegend der Pandemie geschuldet: „2021 konnte kein Neulingskurs durchgeführt werden. Des Weiteren sind zahlreiche Schiedsrichter nach der Coronazeit nicht mehr an die Pfeife zurückgekehrt.“ Nach einem erfolgreichen Neulingskurs im Januar 2024 konnte dieser Rückgang wieder ausgeglichen werden. Hinter Stuttgart und Ulm zählt die Schiedsrichtergruppe Wangen auf Verbandsebene in der Manpower zu den Top drei. Durch vermehrt auftretende Spielgemeinschaften hat sich laut Ringer auch die Zahl der Spiele um rund 500 auf etwa 3500 reduziert: „Die Reservespiele werden seit zwei Jahren ohne Probleme von unseren Vereinen besetzt.“

Schiedsrichter sind im Schnitt 36 Jahre alt

In den vergangenen beiden Jahren wurden 78 neue Spielleiter ausgebildet, 15 davon gingen aber in dieser Zeit auch wieder verloren. „Deshalb ist und war es das zentrale Thema der vergangenen Jahre, den Fokus auf die Schiedsrichtererhaltung zu legen - ohne die Gewinnung zu vernachlässigen“, schaut Ringer zurück und blickt gleichzeitig voraus. Der Altersdurchschnitt aller zur SRG gehörenden Schiris liegt bei 35,89 Jahren. 17 Vereine im Bereich der SRG Wangen wurden für ihr „Zuviel“ an Schiedsrichtern belohnt, elf für ihr „Zuwenig“ zur Kasse gebeten, zehn haben ein ausgeglichenes Schiedsrichter-Kontingent.

Volker Stellmach, wfv-Verbandsvorsitzender, berichtete nicht nur über Aktuelles aus dem Schiedsrichterwesen und über Zukunftsthemen: „Die enge Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtergruppen ist mir wichtig.“ Dort, wo Betroffene zu Beteiligten gemacht werden, zeige sich, dass die Ergebnisse besser sind. Auf Verbandsebene habe man 2023 mehr Schiedsrichter ausgebildet als aufgehört haben: „Ich hoffe, dass dieser Trend anhält“. Über offene Info-Abende und Neulingskurse, für die es geringe Einstiegshürden gibt, gewinne man Neulinge. Aber auch „Wiedereinsteiger“ könnten nach bis zu zehn Jahren nach deren Prüfung einfacher zurückgeholt werden.

Stopp-Regelung ist ein Erfolg

Mit der „Stopp-Regelung“ (maximal zwei Mal fünf Minuten Unterbrechung vor einem Spielabbruch, um auf wiederholt aggressive Spielsituationen zu reagieren) wurde in der laufenden Saison verbandsweit ein Instrument eingesetzt, das deeskalieren soll und auch sportrechtlich positive Effekte mit sich bringt.

Erfreuliches gab es auch für die Schiedsrichter selbst: Zum 1. Juli werden die Spesen erhöht, um durchschnittlich 18 Prozent. Präferiert werden dabei die Jugendspiele. Stellmach: „Für die D-Junioren gibt es 33 Prozent mehr.“ In den kommenden drei Jahren steht neben dem Thema „Stärkung der Frauen im Schiedsrichterwesen“ unter anderem auch die „Nutzung Künstlicher Intelligenz“ auf der Agenda. Stellmach sagt: „So lässt sich vielleicht auch das eine oder andere Muster herausfinden, warum es beim einen oder anderen Spiel immer Ärger gibt.“

Alexander Rösch beobachtet die Bezirksliga

Zur SRG Wangen-Führungscrew gehören in den kommenden drei Jahre neben dem einstimmig wiedergewählten Obmann Josef Ringer (SV Herlazhofen), Christian Merkle (Stellvertretender Obmann/ SV Dietmanns), die Beisitzer Fabian Baiz (FC Wangen), Roman Braukmann (SC Unterzeil-Reichenhofen), Stefan Fimpel (TSG Bad Wurzach), Katharina Heilig (SC Unterzeil-Reichenhofen), Armin Keller (TSV Aitrach), Karl Vollmer (SV Aichstetten), Lukas Wahl (TSG Bad Wurzach), Matthias Zettler (SV Amtzell) und Thomas Fuchs (TSV Röthenbach).

Aus dem bisherigen Ausschuss ist neben Thomas Miller (FC Lindenberg) und Julian Hermann (FC Lindenberg) auch Alexander Rösch (TSG Bad Wurzach) nicht mehr mit dabei. Er zeichnet künftig im Verbandsschiedsrichteraussschuss für die Beobachtung der Bezirksliga verantwortlich.