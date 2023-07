Noch einmal packte die Musikkapelle Deuchelried organisatorisch mit ihrem Eat to Beats“ alles aus: Gesamtchor, Sternmarsch mit zehn Kapellen aus der Nachbarschaft, Blasmusik, modernere Töne am Samstag, dazu vielfältiges Essen und ein Fest für Jung und Alt. Mit dem Fahneneinmarsch hatte der Freitagabend schon so ein bisschen etwas von einem kleinen Musikfest. Auch wenn das Wetter nicht so ganz mitspielte, war der Abschluss der 200–Jahr–Feierlichkeiten durchaus erfolgreich. Der Blick der Verantwortlichen richtet sich jetzt schon wieder nach vorne.

„Das waren mehr Leute als gedacht bei diesem Wetter“, freute sich Michal Weiß, einer von vier Vorständen der Musikkapelle Deuchelried, am späten Sonntagvormittag. Am Freitagabend saßen die Gäste eisern unter den vor Nieselregen schützenden Sonnenschirmen bis um Mitternacht.

Teilweise waren die Stände sogar ausverkauft, die Händler waren jedenfalls zufrieden, sagt Weiß.

Gerade am Freitag hat die Musikkapelle auch versucht, Elemente aus einem Musikfest zu integrieren — mit Ausnahme von Wertungsspielen und einem großen Zelt. Auch am Samstag war das Außengelände der Grundschule gut besucht — und am Sonntag ließen sich nach dem Festgottesdienst schon wieder jede Menge Besucher an den Tischen und Bänken nieder. Trotz Regen zwischendurch kann daher „Akt drei“ des Jubiläumsjahres durchaus als erfolgreich bezeichnet werden.

Zur Erinnerung: Im März 2022 hat die — mit der Jugend — rund 80–köpfige Musikkapelle das ursprünglich geplante Musikfest abgesagt. Zuerst Corona, dann der Kriegsausbruch in der Ukraine mit den Folgen von Inflation, Preissteigerungen, Lieferschwierigkeiten und vielem mehr erschien den Musikanten zu riskant und kritisch. Alternativ entschieden sie sich für eine andere Art des Festens mit Festakt im März, Zirkus–Konzert im Mai und jetzt einem erneuten „eat to beats“, einem Streetfood–Festival, das es im vergangenen Jahr zum Sommerferienbeginn schon einmal gegeben hat.

Die musikalische Vielfalt der Region

„Unser Ziel war es, ein breites Publikum, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und etwas fürs Dorf und darüber hinaus anzubieten, was sich auch Familien leisten können“, sagt Vorstand Johannes Zeh. Die Musikkapelle zeichnete in rund 200 Schichten und mit insgesamt 120 Helfern für die Getränke und das Fest an sich verantwortlich, die 15 Streetfood–Anbieter wirtschafteten auf eigene Rechnung.

„Wir wollten in jedem Fall auch kulturell etwas umsetzen, nicht nur Musik aus der Konserve, sondern die musikalische Vielfalt der Region präsentieren“, erläutert Zeh. Es sollte auch nicht „nur“ gegessen werden. Ein Konzept, dass zum zweiten Mal in Folge sehr gut angekommen ist. Und auch bleiben soll?

„2024 hat Wangen die Landesgartenschau. Da werden wir unser Fläschbägg wiederbeleben“, erzählt Weiß. Für diese musikalische Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte, die es bereits vor Corona gegeben hat, ist der musikalische Aufwand größer. Dennoch wird auch das Streetfood–Festival eine Fortsetzung finden, frühestens allerdings ab 2025. Weiß: „Wir werden schauen, in welchem Rhythmus wir das künftig machen werden. In jedem Fall nicht jährlich.“