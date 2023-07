Deuchelrieder Tischtennisspielerinnen übertreffen Erwartungen

Die besten baden–württembergischen Tischtennistalente der Altersklassen Jugend 15 und 19 haben sich am Wochenende in der Sporthalle der Dietrich–Bonhoeffer–Schule in Weinheim zum finalen Kräftemessen vor den Sommerferien getroffen. Auf die jeweiligen Sieger wartete die direkte Qualifikation zum DTTB–Bundesranglistenturnier Top 48. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Mitfavoriten, SVD–Neuzugang im Herrenbereich, Adrian Kling, freuten sich zumindest Nina Handlos und Pauline Merk, dass sie vom Verband als vordere Ersatznominierte doch noch einen Nachrücker–Startplatz für diese höchste baden–württembergische Endrangliste erhalten hatten. Mit einem im Vorfeld nicht erwarteten Platz 4 durch Nina Handlos (Mädchen 19) und Platz 12 durch Pauline Merk (Mädchen 15) wurden die Erwartungen mehr als übertroffen.

Pauline Merk (betreut durch Björn Leiter) startete am Samstagmittag gegen Cara Lehmann (1. TTC Ersingen) mit einem knappen 3:2–Erfolg ins Turnier, ehe sie in Runde zwei gegen die spätere Ranglistensiegerin Milla Pardela (TSV Korntal) chancenlos blieb. Nach einer unglücklichen 2:3–Niederlage gegen Eva Heer (Spvgg Weil der Stadt) musste sie gegen Vanessa Völkel (ESV Weil am Rhein) zunächst zurück in die Spur finden, ehe sie zwei Siege gegen Mia Ehrmann (TSV Dörzbach) und Carla Strienz (SU Neckarsulm) erzielen konnte. Die abschließende 1:3–Niederlage gegen Leni Rothfuss vom TTC Renchen brachte am Ende des ersten Tages Gruppenplatz fünf, wodurch am Sonntag die Ausspielung der Plätze 9 bis 16 folgte.

Am Sonntagvormittag konnte Pauline im ersten Spiel eine 9:5–Führung im Entscheidungssatz gegen eine wacker kämpfende Talea Ebert (TTC Hasel) nicht in einen Erfolg verwandeln. Der anschließenden 1:3–Niederlage gegen Ksenija Poznic (TSV Korntal) folgte ein umkämpfter 3:1–Erfolg gegen Juli Hessenauer vom TSV Neuenstein. Trotz gutem Spiel gegen die starke Sarah Dürr (SpVgg Gröningen–Satteldorf) blieb Pauline bei der 17:19–Abschlussniederlage im Entscheidungssatz ein weiterer Erfolg verwehrt, was am Ende zu einem guten zwölften Schlussrang reichte.

Nina Handlos startet mit Sieg

Nina Handlos (betreut von Anja Egeler) fand bei ihrem 3:1–Auftakterfolg gegen Angelina Credo von der TTF Rastatt gut ins Turnier und forderte in Runde 2 gegen die spätere Turniersiegerin Rebecca Merz (SU Neckarsulm) bis in den Entscheidungssatz. Die 2:3–Niederlage konnte dabei schon als gutes Ergebnis gewertet werden. Nach einem Freilos in Runde drei und zwei weiteren 3:1–Siegen gegen Isabell Ritter (TSV Korntal) und Isabella Merz (TSG Eislingen) musste sie die Überlegenheit von Sara Hartmann (TTC 1946 Weinheim) neidlos anerkennen. Zum Abschluss des ersten Tages ließ Nina noch ein 3:1 gegen Sabrina Himmelsbach von der TTSF Hohberg folgen und konnte mit einer 4:2–Zwischenbilanz sehr zufrieden sein.

Bao Ngoc Nguyen vom TTV Grün–Weiß Ettlingen ließ Nina Handlos beim ungefährdeten 3:0–Erfolg von Anfang an nicht ins Spiel kommen. Auch beim 3:0 gegen Julia Liebert (TSV Georgii Allianz (Stuttgart) demonstrierte Nina ihre Stärke eindrucksvoll, ehe sie in der vorletzten Runde der Kurznoppenakteurin und Turnierdritten Antje Böhm (TTC Suggental) zum Sieg gratulieren musste. Genau wie bei Pauline folgte zum Abschluss des zweitägigen Turniers ein umkämpftes Spiel gegen Celin Ermler (TTC 1946 Weinheim), das letztlich im Entscheidungssatz mit 9:11 nur knapp verloren ging. Mit einer Gesamtbilanz von 7:4–Spielen landete Nina auf Gesamtrang 4.