Deuchelrieder Tischtennisdamen mit hoher Niederlage

Die Aktivenmannschaften des SV Deuchelried haben ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Während die Damen auswärts eine Klatsche kassierten, gewann das zweite Herrenteam.

Verbandsoberliga Gr. 2, Damen: TSV Georgii Allianz ‐ SV Deuchelried I 8:1: Die Eingangsdoppel wurden geteilt. Während Anne Dufner/Pauline Merk (0:3) gegen Maria Schuller/Valeriia Ponomarenko (0:3) unterlagen, konnten sich Nina Handlos/Agnieszka Ochmann (3:0) gegen Julia Liebert/Katrin Kreidel durchsetzen. Im weiteren Verlauf der Partie konnten die Deuchelriederinnen in vielen engen Situationen das Glück nicht mehr zwingen und mussten sich klar geschlagen geben.

Landesliga Gr. 4, Herren: TSG Ailingen I ‐ SV Deuchelried II 6:9: Für die Zweite des SVD geht es nur um den Klassenerhalt. Das neu formierte Doppel Adrian Kling/Mathias Gruber zeigte sich dem Ailinger Spitzendoppel Alfred Iberl/Dirk Joos (2:3) ebenbürtig und musste sich erst in der Verlängerung des fünften Satzes geschlagen geben. Leo Kempter/Tomas Szabo (3:0) waren gegen Daniel Molzberger/Armin Pfaff (3:0) obenauf und auch Florian Joos/Peter Fuchs (3:1) bestätigten gegen Sandor Spieß/Christian Hecht, dass sie auch schon früher ein starkes Doppel gebildet hatten. Adrian Kling konnte Alfred Iberl nicht entscheidend halten, war aber nicht weit weg. Leo Kempter fand gegen Daniel Molzberger im Verlauf des Matches immer besser in die Partie und erzielte das 3:2. Ein gewonnener Satz reichte Florian Joos (1:3), nicht um Sandor Spieß zu halten. Im Anschluss brachte Routinier Dirk Joos die Ailinger Gastgeber in der Partie mit Tomas Szabo (1:3) erstmals in Führung. Mathias Gruber (3:2) konnte in einem hochklassigen Spiel über die volle Distanz gegen Christian Hecht wieder egalisieren. Peter Fuchs musste sich Armin Pfaff (2:3) in fünf Sätzen geschlagen geben. Beim Stand von 4:5 aus SVD-Sicht ging es in den zweiten Durchgang. Leo Kempter agierte ganz souverän im Spitzeneinzel (3:0) gegen Alfred Iberl und Adrian Kling (3:2) behielt nach wechselnden Führungen gegen Daniel Molzberger das bessere Ende für sich. Noch einmal konnte Ailingen durch Sandor Spieß gegen Tomas Szabo (0:3) ausgleichen, doch drei SVD-Siege in Folge brachten das Match und die ersten Punkte für den SVD. Florian Joos (3:0) ließ Dirk Joos nicht zum Zug kommen, Peter Fuchs (3:1) setzte sich in vier Sätzen gegen Christian Hecht durch und Mathias Gruber (3:2) sorgte bei einem erneuten Krimi gegen Armin Pfaff in der Verlängerung des fünften Satzes für den Siegpunkt.

Bezirksliga: SV Weiler ‐ TTC Wangen II 9:5: Gelle/Vochezer holten mit 3:1-Sätzen gegen Tappeiner/Ver den ersten Punkt. Frantz/Harnoß gewannen in drei Sätzen gegen Jander/Nägele. Im Einzel holte Manfred Gelle gegen Bayer bei einem 3:1-Sieg einen Punkt. Klaus-Peter Frantz drehte gegen Jander einen 0:2-Satzrückstand zum verdienten Sieg und gewann auch seine zweite Partie gegen Migsch in drei knappen Sätzen.

Die weiteren Ergebnisse: Landesliga Gr. 4, Damen: SV Deuchelried II ‐ TTF Kißlegg I 8:5, Kreisliga A-Allgäu, Herren: SV Deuchelried IV ‐ 1. TTC Wangen III 3:9, Landesklasse Gr. 8, Damen: SC Staig ‐ SV Deuchelried III 8:2, Bezirksliga, Damen: TSV Laubach I ‐ SV Deuchelried IV 7:3, Verbandsoberliga Gr. 2, Mädchen, Gruppenspieltag in Ehingen-Berg: SV Deuchelried I ‐ TGV Rosswälden I 6:3, SC Berg I ‐ SV Deuchelried I 3:6, TSV Sielmingen I ‐ SV Deuchelried I 1:6.