Deuchelrieder Spieler sind Herbstmeister

Mit dem Unentschieden in Unterkochen haben sich die Tischtennisspieler des SV Deuchelried II in der Landesliga die Herbstmeisterschaft gesichert. Die erste Mannschaft der Männer und die erste Mannschaft der Frauen verloren ihre Spiele in der Verbandsoberliga. Die Herbstmeisterschaft sicherten sich zudem die Mädchen II und die Jungen II des SV Deuchelried

Frauen-Verbandsoberliga: SV Deuchelried - TSV Herrlingen 2:8. - Die Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Herrlingen fiel laut Mitteilung etwas zu hoch aus, denn die Gäste sicherten sich einige Partien mit ganz engen Ergebnissen. Letztlich erzielten aus SVD-Sicht nur Nina Handlos (3:0 gegen Saskia Hamel) und Anne Dufner (3:1 gegen Yixuan Li) Siege. Nach einer Halbrunde mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen ist Deuchelried Siebter von neun Mannschaften.

Verbandsoberliga: SB DJK Stuttgart II - SV Deuchelried 9:4. - Nach erschwerter Anreise im Schnee-Chaos blieb nicht mehr groß Zeit zum Einspielen. Das sollte sich nicht förderlich auf den Spielverlauf auswirken. Darüber hinaus vergaben die Deuchelrieder in einigen Partien viele Gelegenheiten. Christoph Dreier/Leo Kempter (1:3) verloren gegen Jonathan Fuchs/Moritz Männle. Daniel Reisch/Constantin Richter (3:0) bezwangen Vineet Pradeep Keshav/Peter Waddicor sicher. Markus Schupp/Michal Kubat (1:3) fanden kein Mittel gegen Jannik Weiß/Marius Heinemann.

Dreier (0:3) unterlag Fuchs auch im Einzel, Reisch (0:3) verlor ebenfalls klar. Schupp (1:3) war Männle nur zu Beginn ebenbürtig. Richter (2:3) stand gegen Weiß im vierten Satz kurz vor dem Spielgewinn, verlor dann aber in fünf Sätzen. Kempter (3:2) holte gegen Heinemann den ersten Einzelpunkt für Deuchelried. Ein klasse Match zeigte Kubat (3:1), der Waddicor zum 3:6 bezwang. Beide Partien vorne im zweiten Durchgang hätten den Anschluss bringen können, gingen aber knapp verloren. Reisch hatte im Offensivspektakel (2:3) gegen Fuchs knapp das Nachsehen. Auch Dreier (1:3) agierte auf Augenhöhe und musste doch den Kürzeren ziehen. Einen klaren Sieg zum 4:8 holte Richter (3:0). Dem aufopferungsvoll kämpfenden Schupp (2:3) war es nicht mehr vergönnt, sein Team im Spiel zu halten. Zum Abschluss der Vorrunde ist der SVD Tabellensiebter und liegt damit einen Rang vor dem Relegationsplatz.

Landesliga: TV Unterkochen - SV Deuchelried II 8:8. - Deuchelried musste wieder auf die Nummer 2 Adrian Kling verzichten. Dafür war das Remis auf der Ostalb ein starkes Ergebnis. Die beiden letzten Partien führten noch zum Punktgewinn. Leo Kempter/Tomas Szabo (3:1) siegten im Doppel. Vorne musste sich Szabo (0:3) dem starken Fabian Rieger beugen. Kempter (3:2) setzte sich in einem Krimi gegen den Routinier Sascha Diehl durch. Die Deuchelrieder Mitte mit Peter Fuchs (3:0 gegen Marian Ilie) und Florian Joos (3:1 gegen Simon Porsch) brachte die Allgäuer erstmals in Führung. Hinten unterlag Michael Wetzel (0:3) Andreas Müller, aber Mathias Gruber (3:0) konterte gegen Gian Truöl.

Dann verloren aber Kempter (0:3 gegen Rieger) und Szabo (2:3 gegen Diehl trotz 2:1-Satzführung). Erneut unterstrich Joos (3:1 gegen Ilie) seine starke Form und glich zum 6:6 aus. Fuchs (0:3) hatte gegen Posch keine Chance auf einen Satzgewinn. Als dann auch Gruber (2:3) Müller nach fünf Sätzen gratulieren musste, drohte beim Stand von 6:8 die Niederlage. Nun aber hatte Wetzel (3:2) beim Krimi gegen Truöl den finalen Ball für sich. Im Schlussdoppel zeigten Kempter/Szabo eine starke Leistung gegen das Topdoppel der Gastgeber (Rieger/Diehl) und triumphierten in vier Sätzen. Erfolgreichster Deuchelrieder der Vorrunde war Florian Joos (12:1).