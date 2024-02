Deuchelrieder Juniorinnen kämpfen um die Spitzenplätze

Die Tischtennis-Mädchen des SV Deuchelried bleiben beim Verbandsspieltag in Weil der Stadt ungeschlagen. Die erste Herrenmannschaft unterliegt knapp gegen Kornwestheim.

Verbandsoberliga, Mädchen,

SV Deuchelried - Rastatt 5:2

Mühringen - SV Deuchelried 2:5

Weil der Stadt - SV Deuchelried 5:5. - In der Rückrunde der 15 Teams umfassenden TTBW-Verbandsoberliga der Mädchen waren die Deuchelriederinnen für das obere Tableau der beiden Gruppen um die Plätze 1 bis 8 qualifiziert. Am Ende des anstrengenden Tages standen sie gemeinsam mit Weil der Stadt mit 5:1 Punkten vorne und dürfen somit am abschließenden Gruppenspieltag im März um die Plätze 1 bis 4 kämpfen.

Verbandsoberliga Gr. 2, Herren: SV Deuchelried I - SV Salamander Kornwestheim I 6:9 - Nach den geteilten Doppeln 1 und 2 folgte ein unglücklicher Punktverlust im Dreierdoppel. Vorne wurden die Punkte geteilt. Daniel Reisch zeigte zwei überragende Auftritte, während Christoph Dreier das Nachsehen hatte. In der Mitte gelang kein Spielgewinn. Hinten konnte Markus Schupp (2:0) glänzen. Leo Kempter musste den neunten Punkt an Kornwestheim abgeben. Da das Schlussdoppel gewann, fehlten zum ersten Sieg der Rückrunde nur drei Bälle.

Landesliga Gr. 4, Damen: TTF Kißlegg I - SV Deuchelried II 7:7 - In einem spannenden Spiel auf Augenhöhe war nichts von dem großen Abstand der Tabellenposition zu sehen. Die TTF als Tabellenletzter erkämpfte und verdiente sich gegen den Tabellenführer Deuchelried nach gutem Start ein Remis.

Bezirksliga, Damen: SV Deuchelried IV - TSV Opfenbach I 1:9. - Im Spiel gegen die Tabellenzweiten aus Opfenbach glückte bereits der Einstieg in den ersten engen Matches nicht, und so war es am Ende nur Mirjana Pajic, die für den Ehrenpunkt sorgte.

Weitere Ergebnisse:

Kreisliga C-Allgäu, Herren: ESV Lindau I - SV Deuchelried V 9:7

Tischtennis Kreisliga A Gr. 1, Jungen U18: SV Deuchelried I - TTF Kißlegg III 5:5

Bezirksliga, Mädchen: SG Aulendorf II - SV Deuchelried II 0:10

Kreisliga A, Mädchen U18: SV Deuchelried III - TTF Kißlegg V 8:2