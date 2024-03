Deuchelried unterliegt dem starken SC Staig

Die Tischtennisspieler des SV Deuchelried haben in der Verbandsoberliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Während die Allgäuer ersatzgeschwächt waren, lief der SC Staig stark besetzt auf - im Team stand unter anderem der frühere Bundesligaspieler Gerd Richter. Besser lief es für die SVD-Frauen und die zweite Deuchelrieder Herrenmannschaft.

Verbandsoberliga: SV Deuchelried - SC Staig 4:9. - Ohne ihre drei Topspieler mussten die Deuchelrieder gegen die Staiger Aufstiegsanwärter zur Oberliga ran - und zeigten laut Mitteilung trotz der Niederlage eine gute Leistung. Markus Schupp/Karl Dachs (3:2) starteten fulminant gegen Tom Duffke/Fynn Ugowski. Michal Kubat/Peter Fuchs (0:3) waren dagegen nur im ersten Satz Gegen Gerd Richter/Damian Zech auf Augenhöhe. Leo Kempter/Adrian Kling (3:0) dominierten das Spiel gegen Dominik Keller/Philipp Aßfalg.

Kubat (3:2) fand die richtige Taktik gegen Zech und erhöhte auf 3:1. Schupp (0:3) musste allerdings der Routine und Spielstärke des Ex-Bundesligaspielers Gerd Richter Tribut zollen und auch Dachs (0:3) unterlag Keller klar zum 3:3. Kempter (2:3) verlor ganz knapp gegen Duffke, im Anschluss glich Kling (3:1 gegen Ugowski) zum 4:4 aus. Fuchs (1:3) verkaufte sich gut gegen Aßfalg, verlor aber dennoch.

Kubat überraschte Richter, holte sich den ersten Satz und hatte auch im zweiten Durchgang einen Satzball - letztlich hieß es aber doch 1:3. Schupp (2:3) zwang Zech in den fünften Satz, hatte dann aber das Momentum nicht mehr auf seiner Seite. Dachs (0:3) musste sich dem Druck von Duffke beugen und auch Kempter (1:3 gegen Keller) unterlag. Am Sonntag, 7. April (11 Uhr) erwartet der SV Deuchelried den DJK Sportbund Stuttgart.

Frauen-Verbandsoberliga: SV Deuchelried - SpVgg Gröningen-Satteldorf 7:7. - Nachdem Gröningen-Satteldorf zuletzt gegen Lichtenwald gewonnen hatte, durfte Deuchelried im Kampf um den Klassenerhalt nicht verlieren. Nach den Doppeln hieß es aber 0:2 - diesem Rückstand lief der SVD lange hinterher. Zum Schluss wurde es dramatisch: Agnieszka Ochmann (3:2) sorgte gegen Sarah Dürr für die erste Deuchelrieder Führung (7:6). Im letzten Spiel lag Annika Netzer gegen Nadine Grellert mit 2:1 in Front, verlor die Partie aber noch. Dass es zum Remis reichte, lag auch an den stark spielenden Nina Handlos und Anja Egeler, die alle drei Partien gewannen. Deuchelried bleibt im Rennen um den Klassenerhalt und trifft am Samstag, 6. April, auswärts auf den TTC Gnadental (Hohenlohe).

Landesliga: SSV Ulm 1846 II - SV Deuchelried II 6:9. - Die Spannung im Titelrennen der Landesliga bleibt und der SVD ist weiter im Rennen. Der umkämpfte 3:1-Sieg von Mathias Gruber gegen Florian Timmermann im letzten Einzel sicherte dem SVD den knappen Erfolg. Florian Joos unterlag den stark spielenden Ulmern Rafael Klotz und Felix Fießinger. Tomas Szabo gewann gegen beide Gegner mit 3:2. Leo Kempter zeigte sich gegen Oliver Thimm (3:2) und Nikola Angelov (3:2) nervenstark, Adrian Kling besiegte Nikola Angelov und Oliver Thimm jeweils mit 3:0.

Frauen-Landesliga: TSV Langenau - SV Deuchelried II 8:6. - Trotz der knappen Niederlage in Langenau dürfen die Deuchelriederinnen vorzeitig den Meistertitel feiern, da auch die Konkurrenz Federn ließ und die Tabellenführung vor dem abschließenden Saisonspiel beim Tabellenzweiten RSV Ermingen nicht mehr gefährdet ist. Für den SV Deuchelried punkteten Pauline Merk/Isabel Bächstädt, Annika Netzer, Pauline Merk (2) und Isabel Bächstädt (2).