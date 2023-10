Deuchelried kehrt ohne Punkte zurück

Die Fahrt nach Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg ist für die Tischtennisspieler des SV Deuchelried nicht erfolgreich gewesen. In der Verbandsoberliga verloren die Allgäuer mit 5:9. Dabei waren die Voraussetzungen gar nicht so schlecht, denn die Gastgeber traten nur mit fünf Spielern an. Siege gab es dagegen für den SVD II und die Frauen in der Landesliga.

Verbandsoberliga: SV Salamander Kornwestheim ‐ SV Deuchelried 9:5. ‐ Constantin Richter (2) hatte zwar einen sehr starken Tag erwischt und beide Gegner sicher bezwungen. Zudem gewannen Christoph Dreier/Leo Kempter (3:0) das Zweierdoppel. Doch drei knappe Fünfsatz-Niederlagen (Daniel Reisch gegen Momcilo Bojic, Markus Schupp gegen Felix Schötz und Michal Kubat gegen Milorad Cojo) besiegelten die aus Deuchelrieder Sicht vermeidbare Niederlage.

Landesliga: SV Deuchelried II ‐ SV Schemmerhofen 9:3. ‐ Erneut bewiesen die Deuchelrieder, dass sie in dieser Liga nach ihrem Aufstieg mithalten können. Der SVD zeigte gegen die zumindest auf den Positionen eins bis drei stark besetzten Gäste eine gute Leistung. Leo Kempter/Tomas Szabo (3:0) hatten Martin Wenger/Alexander Zogorzelski klar im Griff. Adrian Kling/Mathias Gruber (1:3) verloren gegen das Topdoppel Benjamin Sabo/Manuel Sabo. Florian Joos/Peter Fuchs (3:1) sorgten gegen Benjamin Wenger/Karin Sabo für die Deuchelrieder Führung in den Doppeln.

Leo Kempter (3:1) überzeugte gegen Manuel Sabo, während Adrian Kling (0:3) dem Ex-Oberligaspieler Benjamin Sabo klar unterlag. Tomas Szabo (3:0) dominierte die Partie gegen Alexander Zgorzelski. Florian Joos (3:0) ließ Martin Wenger keine Chance. Als auch das dritte Paarkreuz des SVD seiner Favoritenrolle gegen die Ersatzleute der Gäste gerecht wurde (Peter Fuchs 3:0 gegen Karin Sabo und Mathias Gruber 3:0 gegen Benjamin Wenger), war der Sieg greifbar nahe. Zwar musste sich Leo Kempter (2:3) in einem sehenswerten Spiel Benjamin Sabo geschlagen geben, doch Adrian Kling machte das mit seinem 3:2-Sieg gegen Manuel Sabo wieder wett. Den letzten Punkt holte Tomas Szabo (3:0) gegen Martin Wenger.

Frauen-Landesliga: SV Deuchelried II ‐ TSV Langenau 8:4. ‐ Ute Thierer (2) führte den SVD trotz zwei verlorener Eingangsdoppel zu einem sicheren Sieg. Dabei war die Jüngste, Pauline Merk, mit drei gewonnenen Matches die erfolgreichste Akteurin. Kathrin Metzler und Jessica Biegemeier steuerten weitere Punkte zum Sieg bei.

Mädchen-Verbandsoberliga: SV Deuchelried ‐ FC Langenburg 6:0; TTC Mühringen ‐ SVD 6:4; TSV Korntal ‐ SVD 6:1. – Beim Gruppenspieltag in Korntal zeigten die jungen Allgäuerinnen gegen Langenburg ein starkes Spiel und hatten in engen Sätzen auch das nötige Glück. Langenburg blieb ohne Satzgewinn. Das erfolgreiche SVD-Team bildeten Nina Handlos, Stella Joos, Pauline Merk und Jessica Biegemeier. Gegen Mühringen brach die Verletzung von Nina Handlos wieder auf. Mit Jessica Biegemeier hatte sie noch das Doppel gewonnen, genauso wie Stella Joos/Pauline Merk. Doch danach punktete nur noch Jessica Biegemeier (2). Gegen den klaren Gruppenfavoriten Korntal musste der SVD zu dritt ran. Jessica Biegemeier (3:1) blieb ungeschlagen, Deuchelried steht in der Gruppe auf Rang drei und spielt nach der Vorrunde um die Plätze fünf bis acht unter 15 Mannschaften.