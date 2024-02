Deuchelried holt einen Punkt in Ulm

Das Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den Tabellenzweiten in der Tischtennis-Landesliga sorgte schon im Vorfeld für Spannung und Erwartungsfreude. In der Vorrunde hatte der SC Staig an heimischen Tischen noch knapp die Nase vorn. Beim Rückspiel nutzte der SV Deuchelried II seinen Heimvorteil für einen klaren Sieg. Eine Punkteteilung gab es in der Verbandsoberliga.

Verbandsoberliga: SSV Ulm 1846 - SV Deuchelried 8:8

Trotz des klaren 9:1-Siegs in der Vorrunde war zu erwarten, dass es an den Ulmer Tischen kein zweites Mal so deutlich werden würde. Die 3:0- Doppelführung kam etwas überraschend. Christoph Dreier/Leo Kempter (3:2) hielten das Ulmer Topdoppel Frank Elseberg/Laurin Sill knapp nieder. Daniel Reisch/Constantin Richter (3:1) siegten gegen Tobias Münst/Philipp Salaris. Auch Markus Schupp/Karl Dachs (3:0) siegten gegen Oleksandr Orlov/Oliver Thimm.

Doch die Ulmer konterten laut Mitteilung eindrucksvoll. Zwar erhöhte Daniel Reisch (3:1 gegen Thomas Münst) nach der Niederlage von Christoph Dreier (0:3 gegen Frank Elseberg) auf 4:1. Doch mit fünf Siegen in Folge holte sich Ulm die Führung. Markus Schupp (2:3 gegen Laurin Sill), Constantin Richter (1:3 gegen Oleksandr Orlov), Leo Kempter (1:3 gegen gegen Philipp Salaris) und Karl Dachs (0:3 gegen Oliver Thimm) mussten jeweils dem Gegner gratulieren. Somit hieß es 4:5 aus Sicht des SVD.

In Runde zwei entwickelte sich ein Krimi, der bereits mit zwei Fünfsatzspielen im vorderen Paarkreuz seinen Lauf nahm. Reisch (2:3) musste sich ebenfalls dem starken Elseberg geschlagen geben, während Dreier (3:2) Münst besiegte. Es folgten drei Fünfsatzerfolge für die Allgäuer: Jeweils mit 11:9 siegten Richter (gegen Sill), Dachs (gegen Salaris) und Kempter (gegen Thimm). Nur Schupp (1:3) musste seinem Gegner Orlov in vier Sätzen klein beigeben. Im Schlussdoppel folgte der finale Showdown, in dem es ein letztes Mal in den fünften Satz ging. Ein hochklassiger Schlusssatz entwickelte sich, der einmal mehr nur mit einer Differenz von zwei Punkten entschieden wurde - dieses Mal für Ulm.

Landesliga: SV Deuchelried II - SC Staig II 9:2

Leo Kempter/Tomas Szabo rangen ihre Kontrahenten Sebastian Abele/Fynn Ugowski in fünf Sätzen nieder. Adrian Kling/Mathias Gruber (0:3) unterlagen Philipp Aßfalg/Hermann Aßfalg. Erneut war auf das dritte Doppel Florian Joos/Peter Fuchs (3:1 gegen Armin Prohaska/Lukas Aßfalg) Verlass. Von nun an agierte Deuchelried wie aus einem Guss und ließ die Gäste fast ausnahmslos nicht mehr zum Zug kommen.

Vorne weg marschierten wieder die Youngster Leo Kempter (2) und Adrian Kling (2), die dem SVD von Anfang an Sicherheit gaben und gegen Sebastian Able und Philipp Aßfalg alles abräumten. Florian Joos (3:0) zeigte sich gegen Fynn Ugowski erneut überragend. Tomas Szabo (3:2) hatte gegen Hermann Aßfalg wieder den langen Atem für sich und punktete. Nur knapp musste sich Peter Fuchs (1:3) gegen Lukas Aßfalg geschlagen geben. Dies egalisierte Mathias Gruber (3:2) gegen Armin Prohaska. Mit diesem in der Höhe nicht erwarteten Sieg festigten die Deuchelrieder ihre Tabellenführung.

Frauen-Landesliga: SV Deuchelried II - TSV Meckenbeuren 8:4

Mit Mannschaftsführerin Ute Thierer wieder an Bord entwickelte sich das Match gegen die routinierten Gäste für Deuchelried in die richtige Richtung. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Gastgeberinnen zunehmend ab und uhren schlussendlich souverän die Punkte ein. Ute Thierer/Jessica Biegemeier (3:0) dominierten ihr Doppel. Ute Thierer (3) blieb einmal mehr ungeschlagen. Jessica Biegemeier steuerte einen Zähler bei. Pauline Merk (2) war doppelt erfolgreich und Isabel Bächstädt siegte einmal.