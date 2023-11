Beim Oberliga-Absteiger verliert der SV Deuchelried klar

In der Tischtennis-Verbandsoberliga hat es für den SV Deuchelried einen Sieg und eine Niederlage gegeben. Am Wochenende sind die Allgäuer Spieler bei den Bezirksmeisterschaften in Altshausen aktiv.

Verbandsoberliga: SV Deuchelried ‐ TTC Hegnach 9:5; SC Staig ‐ SV Deuchelried 9:2. ‐ Aus taktischen Gründen ließen die Gäste aus Hegnach ihre nicht spielfähige Nummer 3, Richard Chudik, in der Aufstellung, um nicht aufrücken zu müssen. Im Doppel kamen Deuchelrieds Christoph Dreier/Karl Dachs kampflos zum 3:0. Daniel Reisch/Constantin Richter vergaben drei Matchbälle im vierten Satz und unterlagen Lukas Skorepa/David Palkovsky mit 2:3. Auch Markus Schupp/Michal Kubat verloren gegen Nicolai Kutschera/Sahin Yildiz (1:3). Reisch (3:1) war zunächst gegen Palkovsky gehörig unter Druck, bevor er sich freispielte und gewann. Dreier (1:3) startete gut gegen Lukas Skorepa, aber es fehlte die Konstanz. Richter (3:0) siegte klar gegen Kutschera, Schupp (kampflos) und Kubat (3:0 gegen Liessel) erhöhten für den SVD auf 5:3. Nach der Niederlage von Dachs gegen Yildiz brachten die Duelle im Spitzenpaarkreuz eine Vorentscheidung. Sowohl Reisch (3:1) als auch Dreier (3:1) zeigten eine prima Leistung. Nach Richters kampflosem Sieg stand es 8:4. Schupp (0:3 gegen Kutschera) ließ noch das 8:5 zu, doch Kubat (3:1) machte den Sieg klar.

Beim ungeschlagenen Tabellenführer Staig gab es für Deuchelried dagegen nicht viel zu holen. Der Oberliga-Absteiger um den Ex-Bundesliga-Spieler Gerd Richter hat sich zu Saisonbeginn noch mit Damian Zech verstärkt. So blieben nur die Siege des SVD-Doppels Reisch/Richter (3:0) gegen Dominik Keller/Marc Schickler und von Kubat (3:2 gegen Schickler). Am Samstag, 11. November (19 Uhr), erwartet der SVD die TG Donzdorf, einen Tag später (11 Uhr) geht es gegen TB Untertürkheim.

Landesliga: TSV Erbach ‐ SV Deuchelried II 5:9. ‐ Bereits die Doppel brachten die Führung für Deuchelried (2:1). Diese gab der SVD nicht mehr ab. In den Doppeln setzten sich Leo Kempter/Jakob Graf (3:1) und Florian Joos/Peter Fuchs (3:2) durch. Kempter, Adrian Kling, Joos (2) und Fuchs (2) holten die weiteren Siege.

Frauen-Landesliga: SV Amtzell ‐ SV Deuchelried II 6:8. ‐ Beim Derby in Amtzell gewann Deuchelried auch ohne ihre Mannschaftsführerin Ute Thierer. Annika Netzer (3), Kathrin Metzler (2), Pauline Merk (1) und Jessica Biegemeier (2) punkteten.