Der Berg ruft

Sabine Horelt, Patrick Nuber, Christof Briegel und Franz Stebel haben am 9. September die 48 Kilometer lange Tour mit sieben Gipfeln und 4300 Höhenmeter rund um Schröcken bezwungen.

Nachdem im letzten Jahr durch starken Regen die Tour gekürzt werden musste, war das Wetter dieses Mal fast perfekt. Nur die Hitze machte es den Sportlern noch schwieriger sich Getränke und Verpflegung richtig einzuteilen. Die wenigsten schaffen es, die Tour in unter zehn Stunden zu beenden. Jene, die es gemütlicher angehen lassen, erreichen nach etwa 15 Stunden über den letzten steilen Abstieg die Ziellinie.

Die Herausforderung ist für die meisten Teilnehmer also nicht der Wettlauf, sondern das Durchhalten, denn selbst ambitionierte Läufer stoßen hier an ihre Grenzen. Alle SGN-Teilnehmer habe die komplette Tour absolviert. Mit Schmerzen in den Beinen, aber zufrieden mit ihrer Leistung, haben sie das Ziel erreicht. Die 300 Teilnehmer starten zu unterschiedlichen Startzeiten, je nach Konditionsniveau des Teilnehmers: Um 2 Uhr, 3.30 Uhr, 5 Uhr und 6 Uhr. Selbst für die ersten Startzeiten ist eine sehr gute Kondition erforderlich. Es gilt, bis spätestens 16 Uhr vor dem letzten Anstieg zu sein, um alle Gipfel besteigen zu können. Gratulation an alle, die hier das Ziel erreichen.

Diese Gipfel gilt es zu bezwingen: Höferspitze (2.131 m), Juppenspitze (2.412 m), Mohnenfluh (2.542 m), Braunarlspitze (2.649 m), Hochberg (2.324 m), Rothorn (2.239 m) und Hochkünzelspitze (2.397 m).