Landwirtschaft ist ein weites Feld. Wer das erleben will, der setze sich mit zwölf Bauern aus dem Allgäu in eine Wirtschaft und werfe die Schlagwörter Agrardiesel und Kfz-Steuer in den Raum. Vom Oberallgäu bis Ravensburg, von Neu-Ulm bis Lindau sind Bauernvertreter am Dienstagabend im Gasthof „Laupheimer“ in Günz, einem Dorf zwischen Memmingen und Mindelheim, zusammengekommen. Sie wollten informieren über das, was ihnen an den Haushaltsplänen der Ampelregierung stinkt. Und Frust ablassen.

Wir haben keine klimafreundlichere Antriebsart für unsere Schlepper als Diesel. Franz Schönberger

Franz Schönberger, Kreisobmann der Bauern im Kreis Ravensburg, ist in praktisch allen agrarpolitischen Themen sattelfest. Er spricht mit ruhigerer Stimme als manch anderer in der Runde. Ein ähnlich smartes Auftreten legt sein Lindauer Kollege Ralf Arnold an den Tag. Sie brauchen keine Floskeln oder Polemik, um die Situation der Bauern auf den Punkt zu bringen.

Worum geht es ihnen?

Um die sie betreffenden Einsparpläne des Bundes. Rund 440 Millionen Euro Mehreinnahmen plant die Bundesregierung durch den Wegfall des Agrardiesels. Noch mehr, 480 Millionen, soll durch das Ende der Kfz-Steuerbegünstigung aus den Land- und Forstwirtschaftsbetrieben in den Bundeshaushalt fließen.

Wie viel macht der Agrardiesel aus?

Derzeit bekommen Landwirte 21,48 Cent pro Liter von den insgesamt 47,04 Cent Energiesteuer zurückerstattet. „Bei der Einführung der Rückerstattung war die Begründung, dass wir mit unseren Maschinen nur zu rund 20 Prozent öffentliche Straßen benutzen“, sagt Schönberger und sieht das immer noch als realistischen Durchschnittswert. Apropos Durchschnitt: Laut Schönberger braucht es 110 Liter Diesel um einen Hektar Wiese zu bewirtschaften.

Was stört die Bauern?

Die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Agrardiesels, werde in der öffentliche Debatte als Subventionskürzung dargestellt, ärgert sich Schönberger. Er sieht das anders. „Es ist doch keine Subvention, wenn wir unseren Diesel weniger hoch besteuern, weil wir das öffentliche Gut Straße weniger benutzen als andere.“ Und der Lindauer Kreisbauernchef Ralf Arnold ergänzt: „Faktisch kommt jetzt für jeden Landwirt eine Steuererhöhung. Die Abgabenlast steigt.“

Vom Oberallgäu bis Ravensburg, von Neu-Ulm bis Lindau sind Bauernvertreter am Dienstagabend im Gasthof „Laupheimer“ in Günz, einem Dorf zwischen Memmingen und Midelheim, zusammengekommen. (Foto: Paul Martin )

Besonders stört die Bauern, wenn der Agrardiesel als klimaschädliche Subvention dargestellt wird. „Wir haben keine klimafreundlichere Antriebsart für unsere Schlepper als Diesel. Uns fehlt die Alternative, ein Umstieg auf etwas anderes ist nicht möglich“, sagt der Eglofser Bauer Schönberger. Die Landwirte fürchten sich um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. In Frankreich zum Beispiel dürfen die Bauern ihre Traktoren mit dem günstigeren Heizöl betanken.

Steigen jetzt die Lebensmittelpreise?

Was die geplante Steueränderung mit den Lebensmittelpreisen macht, wagt sich keiner der Landwirte vorauszusagen. „Aber tendenziell gehen die Preise dadurch im nächsten Jahr nach oben“, so Ralf Arnold. Der Milchpreis sei ohnehin volatil, langfristiges Planen für Bauern kaum möglich - auch wegen, wie sie sagen, kurzfristigen „Kurswechseln“ in der Bundespolitik. Arnold weiß: „Der Käufer an der Ladentheke ist zurückhaltend geworden. Vor allem bei den Produkten, die einen regionalen oder qualitativen Mehrwert bieten.“ Der Hofladen-Boom, den es in der Corona-Pandemie gab, sei abgeflacht.

Wie sind Biobauern betroffen?

Außerdem bemängeln alle, die an dem Abend zu dem Treffen gekommen sind, dass die Entscheidungen der Bundesregierung „unlogisch“ seien. Biobauern zum Beispiel bräuchten, um ihre Lebensmittel herzustellen, deutlich mehr Fahrten mit dem Traktor als konventionelle. Sie werden also unverhältnismäßig mehr belastet. „Das passt nicht zu den Ausbauzielen vom Biolandbau dieser Regierung“, sagen die Landwirte.

Allgemein ist in der Bauernschaft die Stimmung mies. „Die Nummer mit Agrardiesel und Kfz-Steuer hat nur das Fass zum Überlaufen gebracht“, erklärt Ralf Arnold. „Es gibt eine riesige Frustration auf den Höfen.“ Themen wie Flächenstilllegung, Pauschalisierungen, Tierwohl-Auflagen, Nitratverordnungen und Co. hätten schon vorher „geköchelt“.

Was wenn die Regierung die Steuererhöhungen durchzieht?

Franz Schönberger fehlt vor allem die Wertschätzung: „Wir sind in Baden-Württemberg ganz vorne bei Emissionsvermeidung und Naturschutz, viele Initiativen dazu kamen aus unserer Region. Aber die Anerkennung in der Gesellschaft gibt es für einen Bauern nicht.“

Was wollen die Bauern also tun? „Der Bauernverband wird weiter Druck machen“, verspricht Franz Schönberger. Er weiß aber auch: „Es ist sinnvoller, mit Abgeordneten zu reden, als ihnen was vor die Haustüre zu stellen.“ Doch Kompromisse oder einen Schulterschluss mit der Politik werde es seitens des Bauernverbands nicht mehr geben. „Wenn die beiden Punkte Agrardiesel und Kfz-Steuer nicht wieder zurückgenommen werden, dann geht es mit dem Protest erst so richtig los.“