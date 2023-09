Auf den traditionellen Alpabtrieb im Allgäu freuen sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen. Die Viehscheid-Termine 2023 sind größtenteils auch schon fix.

Den Anfang im Allgäu macht Kranzegg bei Rettenberg. Dort werden am Freitag, den 8. September, die Tiere von ihrer alpinen Sommerresidenz zurück ins Tal gebracht.

Grundsätzlich gilt als Orientierung: Der Viehscheid findet ab der zweiten September-Woche in verschiedenen Orten im Allgäu sowie in den angrenzenden österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg statt. Fast jede Gemeinde in Bergnähe hat einen eigenen Viehscheid-Termin, manche sogar zwei.

Herkunft und Bedeutung des Viehscheid Die Alpweiden erstrecken sich teils bis hinauf ins hochalpine Gelände. Oftmals sorgen sich die Hirtinnen und Hirten während des Sommers um sogenanntes Pensionsvieh auf den Weiden, also Tiere, die ihnen verschiedene Bauern im Tal für die Alpsaison anvertrauen. Beim Viehscheid wird das Vieh wieder „geschieden“. Das bedeutet, dass es dem jeweiligen Besitzer übergeben wird und heim in dessen Stallung kehrt.

Der älteste überlieferte Viehscheid im Allgäu ist der Oberstdorfer Scheid, der seit Hunderten von Jahren mit wenigen Ausnahmen stets am 13. September stattfindet.

Übrigens: Im Allgäu sagt man zum Viehscheid auch Alpabtrieb. Im Rest der Republik wird dagegen eher das Wort „Almabtrieb“ verwendet.

Und noch etwas, dass sie wissen sollten: Nicht überall im Allgäu heißt es „der Viehscheid“. Rund um Pfronten im Ostallgäu ist „die Viehscheid“ gebräuchlich.