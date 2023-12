Das sind die Gewinner beim Fotowettbewerb des DAV

Mitte November überreichte die Sektion Leutkirch des Deutschen Alpenvereins bei der Siegerehrung zum Fotowettbewerb am Kaiserjochhaus die verdienten Preise. Der erste Platz ging an den talentierten siebenjährigen Samuel Hehn für sein berührendes Foto „Herzensort“, das das Kaiserjochhaus von fern durch zum Herz geformte Hände zeigt. Ursula Quix-de Hesselle sicherte sich den zweiten Platz mit ihrem beeindruckenden Bild „Blumenwiese“, das ein farbenprächtiges Meer von Blumen vor der majestätischen Bergkulisse am Kaiserjochhaus zeigt. Auf dem dritten Platz landete Christine Guggenmos mit der faszinierenden „Morgenstunde“, einem zauberhaften Sonnenaufgang hoch über dem Kaiserjochhaus. Vorstandsmitglied Klaus Zugmaier begrüßte die Gäste mit einer kurzen Vorstellungsrunde und einem kleinen Umtrunk, bevor Vorstandsmitglied Jochen Eißler die großzügigen Preise in Form von Leutkircher Gutscheinen überreichte, eine verdiente Belohnung für die gezeigte Kreativität. Unterstützt wurde die Sektion vom Fotoclub Kisslegg-Leutkirch, der seine digitale Plattform zur Verfügung stellte und vor allem die Jurierung vornahm. Der Vorstand dankte dem anwesenden Thomas Wagner für diese wertvolle Unterstützung, die maßgeblich dazu beitrug, den Fotowettbewerb erfolgreich umzusetzen. Die Siegerehrung war ein schöner Abschluss des Jubiläums, die Sektion feierte diesen Sommer 100 Jahre Besitz des Kaiserjochhauses. Ab dem 18. Dezember wird die neue Homepage der Sektion freigeschaltet unter www.alpenverein-leutkirch.de, dort finden sich alle Infos sowie das neue Tourenprogramm für 2024.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.