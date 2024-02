Das Jedermannschießen des Schützenvereins Rohrdorf …

Am 3. März meldet sich der Schützenverein Rohrdorf mit dem beliebten Jedermannsschießen aus der Winterpause zurück. Natürlich darf dabei auch der gemütliche Frühschoppen nicht fehlen, bei dem man nicht nur über die erzielten Ergebnisse fachsimpeln, sondern auch einfach nette Gespräche führen kann. Aufgrund der großen Nachfrage startet dieses gesellig-sportliche Beisammensein nun früher wieder als geplant und bereichert so bereits in der zweiten Saison den Veranstaltungskalender am Ort. Das Angebot versteht sich nicht nur als Anlaufstelle für Schießsportbegeisterte aus anderen Vereinen, sondern möchte gezielt auch interessierte Neulinge für diesen Sport begeistern, bei dem man Konzentration, gutes Augenmaß und innere Ruhe trainieren kann. Es sind also alle herzlich eingeladen, die sich gerne einmal beim Schießen ausprobieren wollen - natürlich ebenso wie alle, die einfach nur beim Frühschoppen dabei sein möchten. Diesmal gibt es ein besonderes kulinarisches Schmankerl, denn der Verein bietet zur Saison-Eröffnung hausgemachte Gulaschsuppe in der selbst gebackenen Brottasse an. Aber natürlich fehlen auch Klassiker wie Pommes oder Wienerle nicht auf der Speisekarte. Treffpunkt für das Jedermannschießen mit Frühschoppen ist auch in der Saison 2024 wieder das Schützenheim in Rohrdorf. Der Erlös kommt weiterhin dem geplanten Ankauf der neuen elektronischen Schießanlage zugute, so dass die Teilnahme nicht nur Spaß, Sport & Spiel dient, sondern auch einem guten Zweck. Nicht zuletzt deshalb freut sich die Vorstandschaft des Schützenvereins auf eine besonders rege Teilnahme.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.