„Miteinander wird großgeschrieben“, und so organisierte ein tatkräftiges ehrenamtliches Team zusammen mit der Gemeinwesenarbeiterin „Lebensräume für Jung und Alt“ Susanne Baur das alljährliche Sommerfest im Garten des Quartierstreffs der „Lebensräume“.

Endlich konnte man nach den Corona–Einschränkungen wieder richtig feiern. 65 Gäste, darunter zahlreiche Bewohner, Angehörige, Freunde und Bekannte sowie ehrenamtlich Engagierte und Nachbarn aus der näheren Umgebung kamen zum Feiern. Besonders freute man sich über die Gäste von Haus St. Hedwig, einer Einrichtung der Behindertenarbeit der Stiftung Liebenau in Bad Wurzach, zu denen man schon lange Jahre freundschaftliche Beziehungen pflegt. „Das ist gelebte Teilhabe“, so ein Sommerfestgast.

Mit gutem frisch gegrilltem Essen mit Salatbuffet, genügend Getränken sowie schmissiger Musik hatte man einen Spätnachmittag mit bester Stimmung. Es wurde gesungen, getanzt und viel gelacht.

So ein Fest kann nur gelingen, wenn alle mithelfen. Ehrenamtlich Engagierte und gute Netzwerke sind entscheidende Pfeiler von gelingender Gemeinwesenarbeit in der Stadt, so Baur.

Für das Sommerfest heißt es „Da capo“ im nächsten Jahr.