Dankeschön–Ausflug führt nach Bregenz

In diesem Jahr führte der Dankeschön–Ausflug der Aktion „Herz und Gemüt“ der Friedrich–Schiedel–Stiftung nach Bregenz an den Bodensee.

Mit dieser geselligen Nachmittagsausfahrt dankte Susanne Baur, Leiterin des Projektes, allen, die sich für mehr Lebensqualität für ältere Menschen in Bad Wurzach und den Teilgemeinden engagieren. 60 Personen, ehrenamtlich Engagierte und Netzwerkpartner aus Bad Wurzach und den Teilgemeinden folgten der Einladung.

„Was diese Menschen für die ältere Gesellschaft in unserem Gemeinwesen leisten, wäre alles in allem für den Staat monetär nicht zu stemmen“, so Susanne Baur. Bei strahlendem Sonnenschein genoss man direkt am See Kaffee und Kuchen. Im Anschluss luden die Promenade und die Seebühne zum Verweilen ein. Am Ende des Nachmittags waren sich alle einig: „Eine kleine erholsame Auszeit im Alltag ging zu Ende. Wir freuen uns auf das nächste Jahr.“

Informationen zur Aktion „Herz und Gemüt“ sind bei Susanne Baur, Gemeinwesenarbeiterin, Lebensräume für Jung und Alt, Marktstraße 21/1 in Bad Wurzach, Telefon 07564/9365019 zu erhalten.