„Chortissimo“ begleitet Gottesdienst in Maria Steinbach

Am Sonntag, den 3. März 2024 durfte der Chor „Chortissimo“ aus Eintürnen den Gottesdienst in Maria Steinbach musikalisch begleiten. Dieser wurden von Pater Hubert abgehalten. Bereits zu Beginn des Gottesdienstes verkündete Pater Hubert, er freue sich sehr über den „Chortissimo“, da seine Heimat nicht weit weg von Eintürnen sei.

Der Chorgesang wurde von Dorothea Ewadinger am Keyboard begleitet. Ausgewählt waren fünf Lieder: „Ein Licht in dir geborgen“, „Oh Herr welch ein Morgen“, „Heal us Lord“, „Wunder geschehn“ und „Vom Flügel eines Engels“. Der gesungene Klang wurde durch die gute Akustik der barocken Kirche besonders hervorgehoben.

Nach dem Gottesdienst bedankte sich Pater Hubert ein weiteres Mal für die schöne, musikalische Umrahmung des Gottesdienstes durch den „Chortissimo“. Zum Abschluss wurde vor der Kirche das Lied „Wir alle sind Engel“ gesungen, was von den Gottesdienstbesuchern gerne angenommen wurde.