Chor bewegt! Kinder- und Jugendchöre des OCV probten

Rund siebzig Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Chören des Oberschwäbischen Chorverbandes (OCV) waren für ein Wochenende zu Gast in der Landesmusikakademie in Ochsenhausen. Von Freitag bis Sonntag probten die jungen Sängerinnen und Sänger im Alter von acht bis sechzehn Jahren im wunderschönen Ambiente der Landesmusikakademie. Akademiedozentin und Kursleiterin Christine Wetzel schaffte es dabei wieder einmal mehr die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den das Singen und den Chorgesang zu begeistern.

Unter dem Motto „die volle Stimmbandbreite“ wurde drei Tage lang deutsches, israelisches und afrikanisches Liedgut geprobt und mit wirkungsvollen Bewegungen ausgeschmückt. So wurde in einem eng getakteten Probeplan in kürzester Zeit ein motivierendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Dieses präsentierten die Sängerinnen und Sänger aus Betzenweiler, Bolstern, Eberhardzell, Ertingen und Gebrazhofen am Sonntagmittag in einem sehr unterhaltsamen Abschlusskonzert, bei welchem auch die zuhörenden Eltern, Großeltern, Geschwister und Gäste zum Mitmachen animiert wurden. Obwohl alle Lieder neu gelernt wurden, schafften es die Kinder und Jugendlichen das teils mehrstimmige Programm auswendig vorzutragen. Die stimmungsvolle und harmonische Klavierbegleitung übernahm dabei Johannes Tress. Nach viel Applaus und zwei Zugaben ging ein Chorschulungswochenende mit vielen neuen Eindrücken, Freundschaften und Ohrwürmern zu Ende. Abschiedstränen und die bereits bestehende Vorfreude auf die Teilnahme im nächsten Jahr zeigten Kursleiterin Christine Wetzel und Organisatorin Caroline Mast den Erfolg dieses jährlich stattfindenden Projektes.