Bürgerstiftung Leutkirch im Allgäu spendet 500 Euro

Die Bürgerstiftung Leutkirch hat an den Förderverein der Zieglerschen 500 Euro gespendet, damit in regelmäßigen Abständen abends ein musikalisches Programm für die Bewohner stattfinden kann. Die Abende sind lang und die Bewohner sind in der Regel auf ihren Zimmern alleine. Ein Zusammenkommen mit den anderen Bewohnern ist bei allen willkommen. Besonders beliebt sind die Musikabende.

Diese Woche war Thomas Schulz, im Heim bekannt als der Trommler, wieder da. Alle konnten bekannte Lieder mitsingen und natürlich auch mittrommeln. Mit Freude daran teilgenommen haben Bewohner und Angestellte der Zieglerschen (v.l.) Ingrid Weinmann, Anna-Marie Kappes, Thomas Schulz (Der Trommler), Rosemarie Miller-Weber (Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung), Brigitte Kopf (Betreuungskraft), Ilka Wengler (Hauswirtschaftsleitung/Teamleitung Soz. Betreuung), Rudolf Butscher, Svenja Karg (Einrichtungsleiterin), Herrmann Müller und Rosa Müller.

Gerne sind weitere Musiker und Sänger herzlich eingeladen, eine Stunde für die Bewohner alle 2 oder 4 Wochen zu musizieren oder zu singen. Wer die Bewohner ebenfalls mit Musik und Gesang glücklich machen möchte, meldet sich in den Zieglerschen unter der Nummer 07561 9096103.