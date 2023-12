Bürgerforum besucht Dresden und Leipzig

43 Mitglieder des Bürgerforums unternahmen im Oktober 2023 eine Städtereise nach Dresden und Leipzig. Erstes Ziel auf der Hinfahrt war das Deutsch-Deutsche-Museum in Mödlareuth, in dem die tragische Geschichte des Dorfes dokumentiert wird.

Während des kalten Krieges war Mödlareuth durch eine Mauer geteilt. Von den Amerikanern wurde es „Little Berlin“ genannt und stellte zur Zeit des geteilten Deutschlands - neben Berlin - eines der bekanntesten Symbole der deutschen Teilung dar.

Am zweiten Tag fand ein Besuch in Dresden mit einer Stadtrundfahrt und anschließender Stadtführung statt. Das Highlight des Tages war der Besuch eines Orgelkonzertes in der Frauenkirche. Leipzig und Umgebung standen nun am dritten Tag auf dem Programm. Besonders interessant war die Besichtigung des Leipziger Umlandes, dem Neuseenland.

Die ehemals vom Braunkohle-Abbau geprägte Landschaft, entwickelte sich zu einer modernen Wasser-, Freizeit- und Sportregion mit einem vielfältigen Angebot an Aktivitäten. Pflichtprogramm am vierten Tag der Reise war eine kleine Wanderung durch das beeindruckende Elbsandsteingebirge ebenso der Besuch der Festung Königstein. Eine anschließende Schifffahrt auf der Elbe verstärkte die Eindrücke der Ausfahrt in die Sächsische Schweiz.

Am fünften Tag ging es wieder auf die Heimreise, jedoch nicht ohne einen Zwischenstopp in Zwickau einzulegen. Dort besuchte die Gruppe das berühmte „August Horch Museum“, ein Automobilmuseum, das umgebaute, ehemalige Audi-Werk in Zwickau. Eine professionelle und sehr informative Führung durch das Museum, das nicht nur die Männerherzen höher schlugen ließ, war der Abschluss einer sehr schönen Reise mit vielen Eindrücken und Erlebnissen.

Der Tenor der Reisegruppe auf der Heimfahrt nach dieser geselligen und interessanten Reise war eindeutig: Weitere Angebote von mehrtägigen Ausfahrten des Bürgerforums sind erwünscht.