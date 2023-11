Bouler Impossible neue Stadtmeister

Von 22. bis 25. Oktober konnten sich Interessierte wieder bei der Stadtmeisterschaft im Luftgewehr miteinander messen. An allen vier Tagen war das Schützenhaus am Rain gut besucht. Das Team der Schützengilde betreute Neulinge wie auch alte Hasen am Schießstand und versorgte die wartenden Teilnehmer im Aufenthaltsraum mit Essen und Getränke. Um die Chancengleichheit zu gewährleisten, war es allen Teilnehmern erlaubt aufgelegt zu schießen, wobei nur mit Vereinsgewehren und ohne spezielle Schießbekleidung geschossen werden durfte. Auf den 17 elektronischen Schießständen gingen 326 Teilnehmer an den Start und haben insgesamt 9.510 Schuss abgegeben. Bei der Siegerehrung bedankte sich Oberschützenmeisterin Kathrin König bei den Startern für ihre Teilnahme, bei allen Helfern für ihren tatkräftigen Einsatz und bei den Sponsoren für die gespendeten Sachpreise beziehungsweise Gutscheine.

In der Einzelwertung waren die bestplatziertesten Jugendlichen Lauren Kurz mit 92 Ringen, Jano Staffe mit 90 Ringen und Jorja Zähringer mit 88 Ringen. Bei den Damen Kathleen Rief mit 96 Ringen, Birgit Thoma mit 94 Ringen und Kathrin König mit 93 Ringen. In der Seniorenklasse Josef Kitzelmann mit 96 Ringen, Helmut Döring und Sieglinde Eisele mit jeweils 92 Ringen. In der Schützenklasse Roland Just mit 97 Ringen, Daniel Kling und Andreas Durach mit 96 Ringen.

Mit 28 Mannschaften nahmen am Bürgerschießen mehr Mannschaften wie im Vorjahr (23) teil. Die besten 8 Mannschaften erhielten wie gewohnt Pokale. 1. Platz Bouler Impossible, 2. Platz Tanzschule Magg, 3. Platz Volksbank Allgäu Oberschwaben, 4. Platz Feuerwehr Isny, 5. Platz Spruchbeutel, 6. Platz Dethleffs GmbH, 7. Platz Die Bolsternanger, 8. Platz Stark an der Theke. Die Meistbeteilungspreise gingen dieses Jahr an die Feuerwehr Isny vor Spruchbeutel und Blaser Group GmbH.

Bei der Sachpreisen mit Teilerwertung wurden 21 Preise an die Anwesenden ausgegeben. Die ersten Plätze errangen: Simone Voß mit einem 2,8 Teiler, Dragan Tollic mit einem 6,0 Teiler und Valera Frolov mit einem 9,2 Teiler.