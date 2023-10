Boris Pfeiffer liest in der Stadtbücherei Isny

Boris Pfeiffer, vielgelesener Kinderbuchautor, kam in der Stadtbücherei Isny kaum dazu, der Klassen 3a und 3d der Grundschule am Rain aus einem seiner Bücher vorzulesen. Schon bei der Begrüßung durch Büchereileiterin Anette Schmid und Boris Pfeiffer gingen die ersten Hände hoch. Ein paar der Kinder hatten dringende Fragen an den Autor.

Mit viel Geduld und Ernsthaftigkeit ging er auf diese Fragen ein und erzählte den Kindern aus der Welt von Schriftstellern, Lektoren und Verlagen. Zur fesselnden Lesung, bei der die Schülerinnen und Schüler den großen Schwierigkeiten des kleinen Helden gebannt folgten, kam es dann aber auch noch. Und am Ende gab es Autogramme. Boris Pfeiffer ist sehr an der Lesefähigkeit von Kindern gelegen, genauso wie der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, die diese Büchereilesungen organisiert.